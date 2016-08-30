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Преподавателя ИрНИТУ будут судить за получение взятки

СКР по Иркутской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении старшего преподавателя Иркутского национального исследовательского технического университета». Он обвиняется в получение взятки, предусмотренной ч. 3 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в мае 2014 года обвиняемый, воспользовавшись своим служебным положеним, получил 43 000 рублей от студента за внесение заведомо ложных сведений в экзаменационную ведомость и зачетную книжку о принятии экзаменов и зачетов без фактической сдачи.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы доказать причастность преподавателя к получению взятки, и дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.