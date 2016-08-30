Новости

Прокурор г. Иркутска обязал ресторан "Разгулофф" выплатить зарплату уволенному повару

В прокуратуру Кировского района г. Иркутска обратилась женщина с заявлением о нарушении ее трудовых прав ООО компания «АВЕН» (ресторанный комплекс "Разгулофф").

Из обращения потерпевшей следовало, что она 14 декабря 2015 года была принята на работу в общество с ограниченной ответственностью на должность повара холодного цеха с посменным графиком работы.

В марте 2016 года, после увольнения, работодателем ей было выплачено 5 тыс. рублей, хотя положено было более 14 тыс. рублей.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства трудовой договор с женщиной заключен не был, как не было и приказов о принятии ее на работу и назначении на должность повара холодного цеха.

В интересах заявительницы прокурор обратился в Кировский районный суд г. Иркутска, исковые требования были удовлетворены.

Факт трудовых отношений был установлен, благодаря табелю отработанного времени, журналу выхода на работу а также показаниям свидетелей – бывших сотрудников потерпевшей. Работодателя обязали выплатить задолженность по заработной плате, а так же компенсировать причиненный моральный ущерб.

Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист направлен в межрайонный отдел судебных приставов. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой района.