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Жительница Усольского района почти полгода незаконно получала пенсию умершей матери

В августе 2016 года в усольский отдел МВД обратился глава Управления пенсионного фонда России в г. Саянске, г. Зиме и Зиминском районе с заявлением о мошенничестве с социальными выплатами.

Полицейские провели проверку, в ходе которой выяснилось, что 56-летняя жительница Усольского района с января по апрель текущего года незаконно получала пенсию своей матери, которая скончалась в конце декабря 2015 года. Таким образом, она нанесла Управлению пенсионного фонда РФ материальный ущерб в размере более 78 тыс. рублей.

По результатам проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Проводится предварительное расследование.