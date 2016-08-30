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Прокуратура потребовала от Минздрава Иркутской области компенсировать пятерым жителям Киренского района расходы на проезд к месту лечения

С мая по август прокуратурой Киренского района проверила заявления 5 граждан на предмет отказа Минздрава Иркутской области в выплате компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно.

В ходе проверки установлено, что данные отказы незаконны и необоснованны, поскольку ранее всем заявителям направлялись уведомления о принятии положительного решения о возмещении произведенных ими расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения в Иркутск и обратно.

Однако на момент проверки расходы на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно гражданам не были возмещены по причине ограниченного финансирования.

Прокуратура Киренского района интересах граждан подала в суд 5 исков о взыскании с Минздрава Иркутской области компенсации гражданам стоимости проезда к месту диагностики, лечения и обратно.

Иски находятся на рассмотрении.