Новости

Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой

Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой – теперь клиенты Банка могут воспользоваться данной программой по ставке 11,3% годовых.

При этом специальные предложения в рамках ипотечного кредитования с господдержкой, разработанные Банком совместно с партнерами-застройщиками, предусматривают ставки от 7,5% годовых.

В настоящее время АО «Россельхозбанк» является одним из лидеров среди банков – участников программы, занимая третье место по объему выдач.

Подать заявку на оформление ипотеки с господдержкой можно в ближайшем офисе или на сайте Россельхозбанка. Более подробная информация доступна по ссылке: http://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage/gov/.