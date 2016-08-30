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Промсвязьбанк объявляет финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 года по МСФО

30 августа 2016

Промсвязьбанк публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую информацию, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 1-го полугодия 2016 года и отчет об обзорной проверке к ней, подготовленный PriceWaterhouseCoopers. (загрузить отчетность

Во 2-м квартале 2016 года Промсвязьбанк завершил процесс присоединения ПАО «Первобанк». По итогам объединения средства и вклады физических лиц ПСБ за 2-й квартал выросли на 16% и составили 350 млрд руб. Также, в июне 2016 года Промсвязьбанк получил денежные средства в оплату привилегированных акций в объеме 3,7 млрд руб. Таким образом, в целом за 1-е полугодие 2016 года собственные средства банка увеличились на 9% по сравнению с результатом на начало года и составили 91 млрд руб. (2015: 83 млрд руб.). 

Основные показатели отчета о прибылях и убытках: 

Чистая прибыль во 2-м квартале 2016 года составила 1,3 млрд руб., что в 5 раз превышает размер финансового результата кварталом ранее. Чистая прибыль за 1-е полугодие 2016 составила 1,6 млрд руб. по сравнению с 4,8 млрд руб. убытка за 1-е полугодие 2015 года. 

Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 12,6 млрд руб., оставшись на уровне предыдущего года, когда он составил 12,5 млрд руб. 

Чистая процентная маржа во 2-м квартале 2016 года составила 2,1% по сравнению с 2,4% за 1-й квартал текущего года. Снижение чистой процентной маржи квартал-к-кварталу объясняется принятой в конце 2015 года учетной политикой, в соответствии с которой банк признает только те процентные доходы, по которым высока вероятность их получения. 

Чистый комиссионный доход за 2-й квартал 2016 года вырос на 3% относительно 1-го квартала текущего года и составил 3,9 млрд руб., при этом его доля в чистом операционном доходе, без учета переоценки инвестиционной собственности, полученной банком в июне 2016 года, остается достаточно высокой - 42%. В итоге за 1-е полугодие 2016 года чистый комиссионный доход вырос на 26% год-к-году и составил 7,8 млрд руб., а его доля в чистом операционном доходе составила 37%. 

Совокупный финансовый результат по ценным бумагам и финансовым инструментам, а также по операциям с иностранной валютой по итогам 2-го квартала 2016 года составил 0,2 млрд руб. убытка по сравнению с доходом 0,8 млрд руб. кварталом ранее. Таким образом, по итогам 1-го полугодия 2016 года положительный результат от этих операций составил 0,6 млрд руб. по сравнению с доходом в размере 6,8 млрд руб. за 1-е полугодие 2015 года. 

• Динамика операционного дохода во 2-м квартале 2016 года в значительной степени объясняется признанием положительной переоценки на сумму 8,4 млрд руб. по инвестиционной собственности, полученной банком в июне текущего года в ходе мероприятий по урегулированию кредитной задолженности. Операционный доход за 2-й квартал 2016 года вырос более чем в 1,5 раза относительно результата за 1-й квартал текущего года и составил 17,8 млрд руб. Таким образом, операционный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 29,1 млрд руб., что на 25% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года. 

Общие и административные расходы за 2-й квартал 2016 года составили 5,2 млрд руб., что на 4% выше результатов предыдущего квартала. В целом за 1-е полугодие 2016 года общие и административные расходы составили 10,2 млрд руб., что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года в основном за счет консолидации Первобанка, а показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу уменьшился на 6 п.п. и составил 35%. 

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2-й квартал 2016 года составили 11,2 млрд руб. против 6,6 млрд руб. кварталом ранее, что соответствует стоимости риска в размере 5,3% годовых против 3,0% кварталом ранее. В целом за 1-е полугодие 2016 года стоимость риска составила 4,1%, что на 8 б.п. ниже показателя за аналогичный период прошлого года. 

Основные балансовые показатели: 

Активы банка по состоянию на 30 июня 2016 года уменьшились на 2,3% по сравнению с началом года и составили 1,185 трлн руб. (1КВ’16: 1,221 трлн руб.) Без учета эффекта восстановления курса рубля рост совокупных активов банка по итогам 1-го полугодия 2016 года составил бы 1,8%. 

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, остался на уровне начала года и составил 798 млрд руб. (2015: 800 млрд руб., 1КВ’16: 765 млрд руб.) В целом по итогам 1-го полугодия 2016 года объем корпоративного кредитного портфеля не изменился и составил 686 млрд руб., портфель МСБ уменьшился на 14% до 41 млрд руб., а розничный портфель – напротив, вырос на 5% до 71 млрд руб. Динамика кредитного портфеля во втором квартале в большей степени обусловлена ростом кредитования в корпоративном сегменте. 

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка выросла до 7,5% на конец 1-го полугодия 2016 года по сравнению с 4,0% на начало года (1КВ’16: 5,3%). При этом коэффициент покрытия неработающих кредитов сохранился на комфортном уровне 115% (2015: 200%, 1КВ’16: 168%). 

Портфель ценных бумаг вырос на 8% за 1-е полугодие 2016 года до 66 млрд руб. в основном за счет высоколиквидных корпоративных еврооблигаций (1КВ’16: 63,4 млрд руб.), при этом его доля в балансе банка выросла до 6% по сравнению с началом года (2015: 5%, 1КВ’16: 5%). 

Средства на счетах клиентов за 1-е полугодие 2016 года увеличились на 8% по сравнению с началом года и составили 857 млрд руб. (1КВ’16: 810 млрд руб.). При этом основная часть этого прироста пришлась на 2-й квартал, по итогам которого средства на счетах клиентов увеличились на 6%. Доля счетов до востребования составила 29% по итогам 1-го полугодия 2016 года (2015: 28%, 1КВ’16: 32%). 

Объем средств от Центрального банка за 1-е полугодие 2016 года уменьшился в 16 раз и составил 8,4 млрд руб. (1КВ’16: 74 млрд руб.), а доля этого источника финансирования сократилась с 11,6% до 0,8% в общих обязательствах банка (1КВ’16: 6,5%). 

Соотношение кредитов к депозитам за 1-е полугодие 2016 года сократилось до 93% (2015: 101%, 1КВ’16: 94%) на фоне замещения фондирования от ЦБ РФ средствами клиентов. 

Собственные средства за 1-е полугодие 2016 года увеличились на 9% по сравнению с результатом на начало года и составили 91 млрд руб. (2015: 83 млрд руб., 1КВ’16: 84 млрд руб.). В июне банк получил денежные средства в оплату привилегированных акций в объеме 3,7 млрд руб. 

Обзор финансовых и операционных показателей: 

Процентный доход за 2-й квартал 2016 года составил 24,4 млрд руб., что на 3% ниже результата 1-го квартала текущего года (25,1 млрд руб.). При этом за 1-е полугодие 2016 года процентный доход составил 49,6 млрд руб. по сравнению с 50,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Сокращение процентного дохода объясняется, в основном, принятой в конце 2015 года учетной политикой, в соответствии с которой банк признает только те процентные доходы, по которым высока вероятность их получения. Также на динамику процентного дохода повлияла новая стратегия банка по работе с проблемными активами, предусматривающая, в ряде случаев, отказ от реструктуризации кредитов. В результате выполнения данной стратегии за 1-ое полугодие 2016 года сумма процентного дохода, полученного в виде денежных средств, составила 44,9 млрд руб. что на 8% выше результата 1-го полугодия 2015 года. 

Процентные расходы за 2-й квартал 2016 года увеличились на 2% относительно 1-го квартала текущего года и составили 18,7 млрд руб. Основным фактором роста стало расширение розничной депозитной базы (+24% к началу 2016 года). При этом за 1-е полугодие 2016 года процентные расходы составили 37,0 млрд руб., что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года. 

Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 12,6 млрд руб., оставшись на уровне предыдущего года, когда он составил 12,5 млрд руб. 

Чистый комиссионный доход за 2-й квартал 2016 года вырос на 3% относительно 1-го квартала текущего года и составил 3,9 млрд руб., при этом его доля в чистом операционном доходе, без учета переоценки инвестиционной собственности, полученной банком в июне 2016 года, остается достаточно высокой - 42%. В итоге за 1-е полугодие 2016 года чистый комиссионный доход составил 7,8 млрд руб., что на 26% выше показателя за аналогичный период 2015 года, а его доля в чистом операционном доходе составила 37%. Основной вклад в рост чистого комиссионного дохода вносит малый и средний бизнес: его доля в общем результате по чистому комиссионному доходу по итогам 1-го полугодия 2016 года составляет 46% за счет стабильно растущей клиентской базы. 

Операционный доход за 2-й квартал 2016 года вырос более чем в 1,5 раза относительно результата за 1-й квартал текущего года и составил 17,8 млрд руб. Значительная доля прироста, в основном, объясняется признанием положительной переоценки на сумму 8,4 млрд руб. по инвестиционной собственности, полученной банком в июне текущего года в ходе мероприятий по урегулированию кредитной задолженности. Операционный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 29,1 млрд руб., что на 25% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года. 

Общие и административные расходы за 2-й квартал 2016 года составили 5,2 млрд руб., что на 4% выше относительно результатов предыдущего квартала. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу по итогам 2-го квартала текущего года составил 29%, что на 15 п.п. ниже показателя за предыдущий квартал текущего года. В целом за 1-е полугодие 2016 года общие и административные расходы составили 10,2 млрд руб., что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, в основном, за счет консолидации Первобанка. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу уменьшился на 6 п.п. и составил 35%. 

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2-й квартал 2016 года составили 11,2 млрд руб. против 6,6 млрд руб. кварталом ранее, что соответствует стоимости риска в размере 5,3% годовых против 3,0% кварталом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле составила 5,4% по итогам 2-го квартала 2016 года, что на 2 п.п. выше показателя за 1-й квартал текущего года. Основная сумма резервов во 2-м квартале 2016 года пришлась на отрасли транспорт, торговля и инфраструктурное строительство. Стоимость риска в сегменте МСБ по итогам 2-го квартала выросла до 7,4% на фоне сокращения кредитного портфеля данного сегмента. Стоимость риска розничного портфеля по результатам отчетного периода составила 2,2% против 5,9% кварталом ранее за счёт восстановления части резервов. Основными причинами данной динамики является повышение эффективности процесса взыскания в банке, а также общее улучшение качества розничного портфеля. 

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка выросла до 7,5% на конец 1-го полугодия 2016 года по сравнению с 4,0% на начало года в связи с ожидаемым переходом части обесцененных кредитов в категорию неработающих на фоне применения новой стратегии банка по работе с проблемными активами, предусматривающей, в ряде случаев, отказ от реструктуризации кредитов (1КВ’16: 5,3%). Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов по итогам 1-го полугодия 2016 года снизился до 115% (2015: 200%, 1КВ’16: 168%), оставаясь при этом в комфортном для банка диапазоне. В течение 1-го полугодия 2016 года банк списал и продал 14,2 млрд руб. неработающих кредитов. Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле по итогам 1-го полугодия 2016 года увеличилась до 7,4% (2015: 3,0%), в портфеле МСБ их доля уменьшилась на 2,6 п.п. до 12,0% (2015: 14,6%), а в розничном портфеле – с 6,6% до 5,9%. 

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 июня 2016 года доля ликвидных активов от общих активов банка составила 17% (2015: 19%, 1КВ’16: 22%), а их доля от счетов и депозитов клиентов – 23% (2015: 29%, 1КВ’16: 33%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Как системно-значимый, банк выполняет требования норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). На конец 1-го полугодия 2016 года значение НКЛ составило 72%, при минимальном требовании 70%. 

Портфель ценных бумаг на конец 2-го квартала 2016 года вырос на 8% по сравнению с началом года и составил 66 млрд руб. (1КВ’16: 63,4 млрд руб.), а его доля в балансе банка выросла до 6% (2015: 5%, 1КВ’16: 5%). При этом банк сохраняет консервативный подход к формированию структуры портфеля ценных бумаг: около 90% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ. 

По итогам 1-го полугодия 2016 года совокупный объем средств на счетах клиентовувеличился на 8% по сравнению с началом года и составил 857 млрд руб., при этом без учета эффекта укрепления рубля данный рост составил бы 13% (1КВ’16: 810 млрд руб.). Средства до востребования выросли на 12% по итогам 1-го полугодия 2016 года по сравнению с началом года до 252 млрд руб., а их доля в совокупном объеме средств на счетах клиентов увеличилась до 29% (2015: 28%, 1КВ’16: 32%). Рост объемов и доли средств до востребования является одним из приоритетных направлений для банка. Средства и вклады физических лиц за отчетный квартал выросли на 16% (+21% за полугодие), при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов выросла на 4 п.п. по сравнению с началом года и составила 41% (1КВ’16: 37%). Основной драйвер такого роста – это присоединение Первобанка в конце июня 2016 г. 

Объем средств от Центрального банка за 1-е полугодие 2016 года уменьшился в 16 раз и составил 8,4 млрд руб., после того как Промсвязьбанк полностью погасил 12-месячный кредит в долларах США, полученный в 1-м квартале 2015 года (1КВ’16: 74 млрд руб.). При этом доля этого фондирования в общем объеме обязательств сократилась с 11,6% до 0,8% (1КВ’16: 6,5%). По состоянию на 30 июня 2016 года объем неиспользованных средств от Центрального банка составил порядка 95 млрд руб. 

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов по итогам 1-го полугодия 2016 года составила 33% (2015: 34%, 1КВ’16: 32%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов на 30 июня 2016 года сократилась до 28% вследствие роста объемов средств на счетах розничных клиентов (2015: 32%, 1КВ’16: 31%). Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III, рассчитанному по МСФО, на конец 1-го полугодия 2016 года составила 22,6% (2015: 21,0%, 1КВ’16: 21,9%). 

Показатели капитализации: 

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 июня 2016 года составил 13,8% (2015: 14,4%, 1КВ’16: 14,4%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 8,3% (2015: 8,2%, 1КВ’16: 8,3%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,8% (2015: 6,8%, 1КВ’16: 7,0%) при минимальном требовании 4,5%. 

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 30 июня 2016 года составил 12,5% (20151: 13,8%, 1КВ’16: 12,6%), при минимальном уровне достаточности 8% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности основного капитала составил 6,7% (2015: 7,3%, 1КВ’16: 6,9%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 5,3% (2015: 5,9%, 1КВ’16: 5,7%) при минимальном требуемом уровне 4,5%. 

Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления - руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «Результаты второго квартала 2016 года, а вместе с ним и первого полугодия были в рамках наших ожиданий. В 1-м полугодии ПСБ продолжает демонстрировать устойчивые результаты по транзакционному бизнесу, флагманом в этом направлении остается МСБ. Также отмечается рост и чистого комиссионного дохода. Этот показатель за 1-е полугодие вырос на 26% год-к-году и составил 7,8 млрд руб., что обеспечило 37% от чистых операционных доходов. Чистая процентная маржа все еще остается под стрессом, т.к. банк принял новую, более жёсткую, позицию по работе с проблемными кредитами и признанию процентного дохода по ним. 

Акционеры продолжают оказывать поддержку банку. В июне 2016 года Промсвязьбанк получил от мажоритарного акционера денежные средства в оплату привилегированных акций на сумму 3,7 млрд руб., а также дополнительную поддержку в виде инвестиционной собственности, переоценка которой оказала положительный эффект на прибыль в размере 8,4 млрд руб. 

Мы полностью выполняем нормативные требования Центрального Банка в части капитала и ликвидности, а также поддерживаем статус надежного заемщика: в июле, не прибегая к рефинансированию, банк своевременно и в полном объеме погасил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 189 млн долл. США. 

В отчетном периоде мы завершили процесс присоединения ПАО «Первобанк». В результате объединения клиентская база ПСБ приросла примерно на 10 тысяч юридических и 100 тысяч физических лиц, а региональная сеть в Самарском регионе увеличилась на 16 офисов и стала насчитывать 22 отделения».


/ СИА /




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В Иркутской области подвели итоги международного лагеря «Байкал 2020». В выходные на Малом Море состоялось закрытие мероприятия и были озвучены победители. Общий премиальный фонд...
 
30
августа
2016
 Вложения в облигации помогают НПФ обгонять инфляцию
Почти все негосударственные пенсионные фонды, работающие с пенсионными накоплениями, за полугодие показали доход, превысивший инфляцию. Вместе с тем лишь у менее половины из них доходность оказалась выше результатов Внешэкономбанка, управляющего накоплениями "молчунов". Фонды расширяют вложения в долговые бумагами, которые на фоне падения ставок, в отличие от депозитов, позволяют зарабатывать на росте их стоимости.
 
30
августа
2016
 Верховный суд допустил право банка резко повысить ставку по кредиту, если такое условие предусмотрено договором
Верховный суд (ВС) РФ допустил право банка резко повысить ставку по кредиту, если такое условие предусмотрено договором. В июне 2014 года ПАО "Трансфин-М" взяло кредит на 4 млрд...
 
30
августа
2016
 "Мечел" недалеко ушел от дефолта
"Мечел" Игоря Зюзина (контролирует с семьей 55,04% акций), реструктурировавший в госбанках большую часть из $6,8 млрд долга, все-таки нарушил ковенанты по кредитам Сбербанка. Это...
 
30
августа
2016
 Россияне рассказали, что может повлиять на исход выборов-2016
Интерес к выборам за последние тринадцать лет вырос. На сегодняшний день свою заинтересованность предвыборной кампанией выражают 45% россиян, тогда как в 2003 году доля таких ответов была ниже на 7 процентных пунктов. При этом немного уменьшилось число респондентов, верящих в важность результатов выборов – с 60% в 2003 году до 56% в нынешнем, сообщает Ромир.
 
30
августа
2016
 Мечел может продать Братский завод ферросплавов
Мечел может продать Братский завод ферросплавов и энергоактивы (Южно-Кузбасская ГРЭС и сбытовая компания «Кузбассэнергосбыт») с целью дальнейшего сокращения долга, пишут Ведомости....
 
30
августа
2016
 Валютная ипотека выдается
37 жилищных кредитов в иностранной валюте выдали российские банки физическим лицам-резидентам в первой половине 2016 года, свидетельствуют данные Центрального банка. Годом ранее, на середину 2015...
 
30
августа
2016
 Азиатско-Тихоокеанский Банк объявил финансовые результаты за 1-е полугодие 2016 года по МСФО
Азиатско-Тихоокеанский банк публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 1-го полугодия 2016...
 
30
августа
2016
 Только один из десяти лесных арендаторов в Приангарье, заготавливающий древесину, платит деньги в бюджет
Объем налоговых поступлений от предприятий лесной отрасли в Иркутской области в прошлом году в целом составил 3 миллиарда рублей. При этом, как рассказал на первом региональном Лесном форуме глава...
 
30
августа
2016
 Чем крепок рубль
От ненужных колебаний его защищают мировые проблемы и акционеры нефтяных компаний
 
30
августа
2016
 Завершилась приемка школ к новому учебному году. Капитальный ремонт проведен в 13 учебных заведениях Иркутской области
Капитальный ремонт проведен в 13 школах Приангарья, на эти цели из областного бюджета было выделено 163,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Текущие и косметические ремонты проводились во всех школах перед их приемкой к новому учебному году. Из 1962 школ, работающих в регионе, принято 99%, в остальных ремонтные работы уже подходят к концу.
 
30
августа
2016
 В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями. Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны...
 
30
августа
2016
 Слабовидящим и слепым людям станет удобнее пользоваться банкоматами Сбербанка
Сбербанк совместно с Всероссийским обществом слепых реализовал специальную технологию обслуживания в банкоматах, предназначенную для слабовидящих и слепых людей. Также принято решение, что все новые...
 
30
августа
2016
 Дальневосточный банк сообщил об изменении условий договоров для юридических лиц
Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 14 сентября 2016 г. вносятся изменения в: Общие условия Договора банковского счета юридического лица; Общие...
 
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