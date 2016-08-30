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Промсвязьбанк объявляет финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 года по МСФО

Промсвязьбанк публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую информацию, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 1-го полугодия 2016 года и отчет об обзорной проверке к ней, подготовленный PriceWaterhouseCoopers. (загрузить отчетность)

Во 2-м квартале 2016 года Промсвязьбанк завершил процесс присоединения ПАО «Первобанк». По итогам объединения средства и вклады физических лиц ПСБ за 2-й квартал выросли на 16% и составили 350 млрд руб. Также, в июне 2016 года Промсвязьбанк получил денежные средства в оплату привилегированных акций в объеме 3,7 млрд руб. Таким образом, в целом за 1-е полугодие 2016 года собственные средства банка увеличились на 9% по сравнению с результатом на начало года и составили 91 млрд руб. (2015: 83 млрд руб.).

Основные показатели отчета о прибылях и убытках:

• Чистая прибыль во 2-м квартале 2016 года составила 1,3 млрд руб., что в 5 раз превышает размер финансового результата кварталом ранее. Чистая прибыль за 1-е полугодие 2016 составила 1,6 млрд руб. по сравнению с 4,8 млрд руб. убытка за 1-е полугодие 2015 года.

• Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 12,6 млрд руб., оставшись на уровне предыдущего года, когда он составил 12,5 млрд руб.

• Чистая процентная маржа во 2-м квартале 2016 года составила 2,1% по сравнению с 2,4% за 1-й квартал текущего года. Снижение чистой процентной маржи квартал-к-кварталу объясняется принятой в конце 2015 года учетной политикой, в соответствии с которой банк признает только те процентные доходы, по которым высока вероятность их получения.

• Чистый комиссионный доход за 2-й квартал 2016 года вырос на 3% относительно 1-го квартала текущего года и составил 3,9 млрд руб., при этом его доля в чистом операционном доходе, без учета переоценки инвестиционной собственности, полученной банком в июне 2016 года, остается достаточно высокой - 42%. В итоге за 1-е полугодие 2016 года чистый комиссионный доход вырос на 26% год-к-году и составил 7,8 млрд руб., а его доля в чистом операционном доходе составила 37%.

• Совокупный финансовый результат по ценным бумагам и финансовым инструментам, а также по операциям с иностранной валютой по итогам 2-го квартала 2016 года составил 0,2 млрд руб. убытка по сравнению с доходом 0,8 млрд руб. кварталом ранее. Таким образом, по итогам 1-го полугодия 2016 года положительный результат от этих операций составил 0,6 млрд руб. по сравнению с доходом в размере 6,8 млрд руб. за 1-е полугодие 2015 года.

• Динамика операционного дохода во 2-м квартале 2016 года в значительной степени объясняется признанием положительной переоценки на сумму 8,4 млрд руб. по инвестиционной собственности, полученной банком в июне текущего года в ходе мероприятий по урегулированию кредитной задолженности. Операционный доход за 2-й квартал 2016 года вырос более чем в 1,5 раза относительно результата за 1-й квартал текущего года и составил 17,8 млрд руб. Таким образом, операционный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 29,1 млрд руб., что на 25% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года.

• Общие и административные расходы за 2-й квартал 2016 года составили 5,2 млрд руб., что на 4% выше результатов предыдущего квартала. В целом за 1-е полугодие 2016 года общие и административные расходы составили 10,2 млрд руб., что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года в основном за счет консолидации Первобанка, а показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу уменьшился на 6 п.п. и составил 35%.

• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2-й квартал 2016 года составили 11,2 млрд руб. против 6,6 млрд руб. кварталом ранее, что соответствует стоимости риска в размере 5,3% годовых против 3,0% кварталом ранее. В целом за 1-е полугодие 2016 года стоимость риска составила 4,1%, что на 8 б.п. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Основные балансовые показатели:

• Активы банка по состоянию на 30 июня 2016 года уменьшились на 2,3% по сравнению с началом года и составили 1,185 трлн руб. (1КВ’16: 1,221 трлн руб.) Без учета эффекта восстановления курса рубля рост совокупных активов банка по итогам 1-го полугодия 2016 года составил бы 1,8%.

• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, остался на уровне начала года и составил 798 млрд руб. (2015: 800 млрд руб., 1КВ’16: 765 млрд руб.) В целом по итогам 1-го полугодия 2016 года объем корпоративного кредитного портфеля не изменился и составил 686 млрд руб., портфель МСБ уменьшился на 14% до 41 млрд руб., а розничный портфель – напротив, вырос на 5% до 71 млрд руб. Динамика кредитного портфеля во втором квартале в большей степени обусловлена ростом кредитования в корпоративном сегменте.

• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка выросла до 7,5% на конец 1-го полугодия 2016 года по сравнению с 4,0% на начало года (1КВ’16: 5,3%). При этом коэффициент покрытия неработающих кредитов сохранился на комфортном уровне 115% (2015: 200%, 1КВ’16: 168%).

• Портфель ценных бумаг вырос на 8% за 1-е полугодие 2016 года до 66 млрд руб. в основном за счет высоколиквидных корпоративных еврооблигаций (1КВ’16: 63,4 млрд руб.), при этом его доля в балансе банка выросла до 6% по сравнению с началом года (2015: 5%, 1КВ’16: 5%).

• Средства на счетах клиентов за 1-е полугодие 2016 года увеличились на 8% по сравнению с началом года и составили 857 млрд руб. (1КВ’16: 810 млрд руб.). При этом основная часть этого прироста пришлась на 2-й квартал, по итогам которого средства на счетах клиентов увеличились на 6%. Доля счетов до востребования составила 29% по итогам 1-го полугодия 2016 года (2015: 28%, 1КВ’16: 32%).

• Объем средств от Центрального банка за 1-е полугодие 2016 года уменьшился в 16 раз и составил 8,4 млрд руб. (1КВ’16: 74 млрд руб.), а доля этого источника финансирования сократилась с 11,6% до 0,8% в общих обязательствах банка (1КВ’16: 6,5%).

• Соотношение кредитов к депозитам за 1-е полугодие 2016 года сократилось до 93% (2015: 101%, 1КВ’16: 94%) на фоне замещения фондирования от ЦБ РФ средствами клиентов.

• Собственные средства за 1-е полугодие 2016 года увеличились на 9% по сравнению с результатом на начало года и составили 91 млрд руб. (2015: 83 млрд руб., 1КВ’16: 84 млрд руб.). В июне банк получил денежные средства в оплату привилегированных акций в объеме 3,7 млрд руб.

Обзор финансовых и операционных показателей:

Процентный доход за 2-й квартал 2016 года составил 24,4 млрд руб., что на 3% ниже результата 1-го квартала текущего года (25,1 млрд руб.). При этом за 1-е полугодие 2016 года процентный доход составил 49,6 млрд руб. по сравнению с 50,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Сокращение процентного дохода объясняется, в основном, принятой в конце 2015 года учетной политикой, в соответствии с которой банк признает только те процентные доходы, по которым высока вероятность их получения. Также на динамику процентного дохода повлияла новая стратегия банка по работе с проблемными активами, предусматривающая, в ряде случаев, отказ от реструктуризации кредитов. В результате выполнения данной стратегии за 1-ое полугодие 2016 года сумма процентного дохода, полученного в виде денежных средств, составила 44,9 млрд руб. что на 8% выше результата 1-го полугодия 2015 года.

Процентные расходы за 2-й квартал 2016 года увеличились на 2% относительно 1-го квартала текущего года и составили 18,7 млрд руб. Основным фактором роста стало расширение розничной депозитной базы (+24% к началу 2016 года). При этом за 1-е полугодие 2016 года процентные расходы составили 37,0 млрд руб., что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 12,6 млрд руб., оставшись на уровне предыдущего года, когда он составил 12,5 млрд руб.

Чистый комиссионный доход за 2-й квартал 2016 года вырос на 3% относительно 1-го квартала текущего года и составил 3,9 млрд руб., при этом его доля в чистом операционном доходе, без учета переоценки инвестиционной собственности, полученной банком в июне 2016 года, остается достаточно высокой - 42%. В итоге за 1-е полугодие 2016 года чистый комиссионный доход составил 7,8 млрд руб., что на 26% выше показателя за аналогичный период 2015 года, а его доля в чистом операционном доходе составила 37%. Основной вклад в рост чистого комиссионного дохода вносит малый и средний бизнес: его доля в общем результате по чистому комиссионному доходу по итогам 1-го полугодия 2016 года составляет 46% за счет стабильно растущей клиентской базы.

Операционный доход за 2-й квартал 2016 года вырос более чем в 1,5 раза относительно результата за 1-й квартал текущего года и составил 17,8 млрд руб. Значительная доля прироста, в основном, объясняется признанием положительной переоценки на сумму 8,4 млрд руб. по инвестиционной собственности, полученной банком в июне текущего года в ходе мероприятий по урегулированию кредитной задолженности. Операционный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 29,1 млрд руб., что на 25% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года.

Общие и административные расходы за 2-й квартал 2016 года составили 5,2 млрд руб., что на 4% выше относительно результатов предыдущего квартала. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу по итогам 2-го квартала текущего года составил 29%, что на 15 п.п. ниже показателя за предыдущий квартал текущего года. В целом за 1-е полугодие 2016 года общие и административные расходы составили 10,2 млрд руб., что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, в основном, за счет консолидации Первобанка. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу уменьшился на 6 п.п. и составил 35%.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2-й квартал 2016 года составили 11,2 млрд руб. против 6,6 млрд руб. кварталом ранее, что соответствует стоимости риска в размере 5,3% годовых против 3,0% кварталом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле составила 5,4% по итогам 2-го квартала 2016 года, что на 2 п.п. выше показателя за 1-й квартал текущего года. Основная сумма резервов во 2-м квартале 2016 года пришлась на отрасли транспорт, торговля и инфраструктурное строительство. Стоимость риска в сегменте МСБ по итогам 2-го квартала выросла до 7,4% на фоне сокращения кредитного портфеля данного сегмента. Стоимость риска розничного портфеля по результатам отчетного периода составила 2,2% против 5,9% кварталом ранее за счёт восстановления части резервов. Основными причинами данной динамики является повышение эффективности процесса взыскания в банке, а также общее улучшение качества розничного портфеля.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка выросла до 7,5% на конец 1-го полугодия 2016 года по сравнению с 4,0% на начало года в связи с ожидаемым переходом части обесцененных кредитов в категорию неработающих на фоне применения новой стратегии банка по работе с проблемными активами, предусматривающей, в ряде случаев, отказ от реструктуризации кредитов (1КВ’16: 5,3%). Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов по итогам 1-го полугодия 2016 года снизился до 115% (2015: 200%, 1КВ’16: 168%), оставаясь при этом в комфортном для банка диапазоне. В течение 1-го полугодия 2016 года банк списал и продал 14,2 млрд руб. неработающих кредитов. Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле по итогам 1-го полугодия 2016 года увеличилась до 7,4% (2015: 3,0%), в портфеле МСБ их доля уменьшилась на 2,6 п.п. до 12,0% (2015: 14,6%), а в розничном портфеле – с 6,6% до 5,9%.

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 июня 2016 года доля ликвидных активов от общих активов банка составила 17% (2015: 19%, 1КВ’16: 22%), а их доля от счетов и депозитов клиентов – 23% (2015: 29%, 1КВ’16: 33%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Как системно-значимый, банк выполняет требования норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). На конец 1-го полугодия 2016 года значение НКЛ составило 72%, при минимальном требовании 70%.

Портфель ценных бумаг на конец 2-го квартала 2016 года вырос на 8% по сравнению с началом года и составил 66 млрд руб. (1КВ’16: 63,4 млрд руб.), а его доля в балансе банка выросла до 6% (2015: 5%, 1КВ’16: 5%). При этом банк сохраняет консервативный подход к формированию структуры портфеля ценных бумаг: около 90% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.

По итогам 1-го полугодия 2016 года совокупный объем средств на счетах клиентовувеличился на 8% по сравнению с началом года и составил 857 млрд руб., при этом без учета эффекта укрепления рубля данный рост составил бы 13% (1КВ’16: 810 млрд руб.). Средства до востребования выросли на 12% по итогам 1-го полугодия 2016 года по сравнению с началом года до 252 млрд руб., а их доля в совокупном объеме средств на счетах клиентов увеличилась до 29% (2015: 28%, 1КВ’16: 32%). Рост объемов и доли средств до востребования является одним из приоритетных направлений для банка. Средства и вклады физических лиц за отчетный квартал выросли на 16% (+21% за полугодие), при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов выросла на 4 п.п. по сравнению с началом года и составила 41% (1КВ’16: 37%). Основной драйвер такого роста – это присоединение Первобанка в конце июня 2016 г.

Объем средств от Центрального банка за 1-е полугодие 2016 года уменьшился в 16 раз и составил 8,4 млрд руб., после того как Промсвязьбанк полностью погасил 12-месячный кредит в долларах США, полученный в 1-м квартале 2015 года (1КВ’16: 74 млрд руб.). При этом доля этого фондирования в общем объеме обязательств сократилась с 11,6% до 0,8% (1КВ’16: 6,5%). По состоянию на 30 июня 2016 года объем неиспользованных средств от Центрального банка составил порядка 95 млрд руб.

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов по итогам 1-го полугодия 2016 года составила 33% (2015: 34%, 1КВ’16: 32%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов на 30 июня 2016 года сократилась до 28% вследствие роста объемов средств на счетах розничных клиентов (2015: 32%, 1КВ’16: 31%). Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III, рассчитанному по МСФО, на конец 1-го полугодия 2016 года составила 22,6% (2015: 21,0%, 1КВ’16: 21,9%).

Показатели капитализации:

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 июня 2016 года составил 13,8% (2015: 14,4%, 1КВ’16: 14,4%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 8,3% (2015: 8,2%, 1КВ’16: 8,3%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,8% (2015: 6,8%, 1КВ’16: 7,0%) при минимальном требовании 4,5%.

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 30 июня 2016 года составил 12,5% (20151: 13,8%, 1КВ’16: 12,6%), при минимальном уровне достаточности 8% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности основного капитала составил 6,7% (2015: 7,3%, 1КВ’16: 6,9%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 5,3% (2015: 5,9%, 1КВ’16: 5,7%) при минимальном требуемом уровне 4,5%.

Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления - руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «Результаты второго квартала 2016 года, а вместе с ним и первого полугодия были в рамках наших ожиданий. В 1-м полугодии ПСБ продолжает демонстрировать устойчивые результаты по транзакционному бизнесу, флагманом в этом направлении остается МСБ. Также отмечается рост и чистого комиссионного дохода. Этот показатель за 1-е полугодие вырос на 26% год-к-году и составил 7,8 млрд руб., что обеспечило 37% от чистых операционных доходов. Чистая процентная маржа все еще остается под стрессом, т.к. банк принял новую, более жёсткую, позицию по работе с проблемными кредитами и признанию процентного дохода по ним.

Акционеры продолжают оказывать поддержку банку. В июне 2016 года Промсвязьбанк получил от мажоритарного акционера денежные средства в оплату привилегированных акций на сумму 3,7 млрд руб., а также дополнительную поддержку в виде инвестиционной собственности, переоценка которой оказала положительный эффект на прибыль в размере 8,4 млрд руб.

Мы полностью выполняем нормативные требования Центрального Банка в части капитала и ликвидности, а также поддерживаем статус надежного заемщика: в июле, не прибегая к рефинансированию, банк своевременно и в полном объеме погасил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 189 млн долл. США.

В отчетном периоде мы завершили процесс присоединения ПАО «Первобанк». В результате объединения клиентская база ПСБ приросла примерно на 10 тысяч юридических и 100 тысяч физических лиц, а региональная сеть в Самарском регионе увеличилась на 16 офисов и стала насчитывать 22 отделения».