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Дальневосточный банк сообщил об изменении условий договоров для юридических лиц

30 августа 2016

Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 14 сентября 2016 г. вносятся изменения в:

  • Общие условия Договора банковского счета юридического лица;
  • Общие условия Договора специального банковского счета платежного агента в рублях РФ;
  • Общие условия Договора специального банковского счета поставщика услуг в рублях РФ.

Ознакомиться с новыми условиями можно в разделе «Открытие и ведение счетов».


/ СИА /




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