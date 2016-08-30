Дальневосточный банк сообщил об изменении условий договоров для юридических лиц

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Дальневосточный банк сообщил об изменении условий договоров для юридических лиц30 августа 2016
Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 14 сентября 2016 г. вносятся изменения в:
- Общие условия Договора банковского счета юридического лица;
- Общие условия Договора специального банковского счета платежного агента в рублях РФ;
- Общие условия Договора специального банковского счета поставщика услуг в рублях РФ.
Ознакомиться с новыми условиями можно в разделе «Открытие и ведение счетов».
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