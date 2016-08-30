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Азиатско-Тихоокеанский Банк объявил финансовые результаты за 1-е полугодие 2016 года по МСФО

Азиатско-Тихоокеанский банк публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 1-го полугодия 2016 года, прошедшую обзорную проверку аудиторами KPMG. Ключевые результаты: Чистая прибыль Банка за 1-е полугодие 2016 года составила 1 049 млн руб., что соответствует ROAE в размере 12,6%

Чистый комиссионный доход составил 1 333 млн руб.

Операционный доход составил 6 175 млн руб.

Активы Банка за отчетный период сократились на 6% по сравнению с началом года и составили 134 049 млн руб.

Собственные средства Банка на 01 июля 2016 года достигли 17 266 млн рублей, что превышает значение на начало года на 9% Основные показатели отчета о прибылях и убытках: Чистая прибыль во 2-м квартале 2016 года составила 568 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 480 млн руб. за предыдущий квартал. Соответственно, чистая прибыль за 1-е полугодие 2016 года выросла до 1049 млн. руб. по сравнению с 1 787 млн руб. убытка за 1-е полугодие 2015 года.

Чистый процентный доход за 2-й квартал 2016 года остался на уровне 1-го квартала 2016 года и составил 1 801 млн руб. Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 3 633 млн. руб., что на 1% больше аналогичного периода прошлого года, когда он составил 3 465 млн руб.

Чистая процентная маржа в 1-м полугодии 2016 года составила 6,4%.

Чистый комиссионный доход за 2-й квартал 2016 года составил 747 млн руб, что на 28% выше результатов 1-го квартала текущего года. За 1-е полугодие 2016 года чистый комиссионный доход составил 1 333 млн руб. против 903 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе составляет 22%.

Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам 1-го полугодия 2016 года составил 442 млн руб. по сравнению с 191 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Также по итогам 1-го полугодия 2016 года вырос практически в 2,5 раза чистый результат по операциям с драгоценными металлами по сравнению с годом ранее и составил 42 млн руб.

Операционный доход за 2-й квартал 2016 года сократился на 9% относительно результата 1-го квартала текущего года и составил 2944 млн руб. Операционный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 6 175 млн руб., что на 11% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года. Рост операционного дохода в 1-м полугодии 2016 года обусловлен ростом чистого комиссионного дохода.

Общие и административные расходы за 2-й квартал 2016 года остались на уровне 1-го квартал текущего года и составили 1 465 млн руб. Общие и административные расходы за 1-е полугодие 2016 года составили 2 878 млн руб. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу на уровне 46,6%, что ниже чем за 1-е полугодие 2015 года.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2-й квартал 2016 года сократились на 36% по сравнению с 1-м кварталом текущего года и составили 765 млн руб., что соответствует стоимости риска на уровне 3,3% против 5,1% кварталом ранее. За 1-е полугодие 2016 года стоимость риска составила 4,2%, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года – 10,4% Основные балансовые показатели: Активы банка по состоянию на 30 июня 2016 года уменьшились на 6% по сравнению с началом года и составили 134 049 млн руб.

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 3% за 1-е полугодие текущего года и составил 77 065 млн руб.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка сократилась до 20,3% на конец 1-го полугодия по сравнению с 22,6% на начало года. При этом коэффициент покрытия неработающих кредитов составляет 87% (2015: 90%).

Средства на счетах клиентов за 1-е полугодие 2016 года незначительно уменьшились (-5% к концу 2015 года) за счёт снижения средств юридических лиц и составили 99 077 млн руб. Текущие счета составляют 18% в общем объеме средств клиентов.

Соотношение кредитов к депозитам на конец 1-го полугодия 2016 года незначительно выросло до уровня 94%.

Собственные средства на конец 1-го полугодия 2016 года увеличились на 15% и составили 17 266 млн руб.

Достаточность капитала Банка, рассчитанная по методике Базельского комитета Н 20.0 составляет 10,23%. Обзор финансовых и операционных показателей: Баланс, млн руб. 1П’16 2015 г/г 2014 Активы 134 049 143 069 (6%) 130 467 Обязательства 116 783 127 173 (8%) 115 611 Собственный капитал 17 266 15 896 15% 14 856 Кредитный портфель до вычета резервов 93 604 94 013 flat 98 719 Средства клиентов 99 077 104 027 (5%) Основные коэффициенты Доля проблемных кредитов (NPL 90+) 20,3% 22,6% 15,1% Отношение суммы резерва к совокупному объему кредитов 18% 20% 13,3% Соотношение кредитов и депозитов 94% 90% 117% Отчет о прибыли, млн руб. 1П’16 1П’15 г/г 2кв’16 1кв’16 к/к Чистый процентный доход 3 633 3 584 1% 1 801 1 832 (2%) Чистый комиссионный доход 1 333 903 48% 747 586 28% Чистая прибыль/(убыток) 1 049 (1 787) - 568 480 18% Общие и административные расходы 2 878 2 613 10% 1 465 1 413 4% Основные коэффициенты Чистая процентная маржа 6,4% 6,4% 6,4% 6,5% Отношение общих и административных расходов к операционному доходу 46,6% 47,1% 46,6% 43,7% Рентабельность капитала (ROAE) 12,6% (24,0%) 11,9% 13,7% Рентабельность активов (ROAA) 1,5% (2,8%) 1,4% 1,6% Стоимость риска (CoR) 4,2% 10,4% 3,3% 5,1%

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Азиатско-Тихоокеанский банк публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 1-го полугодия 2016...



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