Азиатско-Тихоокеанский Банк объявил финансовые результаты за 1-е полугодие 2016 года по МСФО

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Азиатско-Тихоокеанский Банк объявил финансовые результаты за 1-е полугодие 2016 года по МСФО30 августа 2016
Азиатско-Тихоокеанский банк публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 1-го полугодия 2016 года, прошедшую обзорную проверку аудиторами KPMG.
Ключевые результаты:
- Чистая прибыль Банка за 1-е полугодие 2016 года составила 1 049 млн руб., что соответствует ROAE в размере 12,6%
- Чистый комиссионный доход составил 1 333 млн руб.
- Операционный доход составил 6 175 млн руб.
- Активы Банка за отчетный период сократились на 6% по сравнению с началом года и составили 134 049 млн руб.
- Собственные средства Банка на 01 июля 2016 года достигли 17 266 млн рублей, что превышает значение на начало года на 9%
Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
- Чистая прибыль во 2-м квартале 2016 года составила 568 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 480 млн руб. за предыдущий квартал. Соответственно, чистая прибыль за 1-е полугодие 2016 года выросла до 1049 млн. руб. по сравнению с 1 787 млн руб. убытка за 1-е полугодие 2015 года.
- Чистый процентный доход за 2-й квартал 2016 года остался на уровне 1-го квартала 2016 года и составил 1 801 млн руб. Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 3 633 млн. руб., что на 1% больше аналогичного периода прошлого года, когда он составил 3 465 млн руб.
- Чистая процентная маржа в 1-м полугодии 2016 года составила 6,4%.
- Чистый комиссионный доход за 2-й квартал 2016 года составил 747 млн руб, что на 28% выше результатов 1-го квартала текущего года. За 1-е полугодие 2016 года чистый комиссионный доход составил 1 333 млн руб. против 903 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе составляет 22%.
- Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам 1-го полугодия 2016 года составил 442 млн руб. по сравнению с 191 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Также по итогам 1-го полугодия 2016 года вырос практически в 2,5 раза чистый результат по операциям с драгоценными металлами по сравнению с годом ранее и составил 42 млн руб.
- Операционный доход за 2-й квартал 2016 года сократился на 9% относительно результата 1-го квартала текущего года и составил 2944 млн руб. Операционный доход за 1-е полугодие 2016 года составил 6 175 млн руб., что на 11% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года. Рост операционного дохода в 1-м полугодии 2016 года обусловлен ростом чистого комиссионного дохода.
- Общие и административные расходы за 2-й квартал 2016 года остались на уровне 1-го квартал текущего года и составили 1 465 млн руб. Общие и административные расходы за 1-е полугодие 2016 года составили 2 878 млн руб. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу на уровне 46,6%, что ниже чем за 1-е полугодие 2015 года.
- Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2-й квартал 2016 года сократились на 36% по сравнению с 1-м кварталом текущего года и составили 765 млн руб., что соответствует стоимости риска на уровне 3,3% против 5,1% кварталом ранее. За 1-е полугодие 2016 года стоимость риска составила 4,2%, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года – 10,4%
Основные балансовые показатели:
- Активы банка по состоянию на 30 июня 2016 года уменьшились на 6% по сравнению с началом года и составили 134 049 млн руб.
- Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 3% за 1-е полугодие текущего года и составил 77 065 млн руб.
- Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка сократилась до 20,3% на конец 1-го полугодия по сравнению с 22,6% на начало года. При этом коэффициент покрытия неработающих кредитов составляет 87% (2015: 90%).
- Средства на счетах клиентов за 1-е полугодие 2016 года незначительно уменьшились (-5% к концу 2015 года) за счёт снижения средств юридических лиц и составили 99 077 млн руб. Текущие счета составляют 18% в общем объеме средств клиентов.
- Соотношение кредитов к депозитам на конец 1-го полугодия 2016 года незначительно выросло до уровня 94%.
- Собственные средства на конец 1-го полугодия 2016 года увеличились на 15% и составили 17 266 млн руб.
- Достаточность капитала Банка, рассчитанная по методике Базельского комитета Н 20.0 составляет 10,23%.
Обзор финансовых и операционных показателей:
|
Баланс, млн руб.
|
1П’16
|
2015
|
г/г
|
2014
|
Активы
|
134 049
|
143 069
|
(6%)
|
130 467
|
Обязательства
|
116 783
|
127 173
|
(8%)
|
115 611
|
Собственный капитал
|
17 266
|
15 896
|
15%
|
14 856
|
Кредитный портфель до вычета резервов
|
93 604
|
94 013
|
flat
|
98 719
|
Средства клиентов
|
99 077
|
104 027
|
(5%)
|
|
Основные коэффициенты
|
Доля проблемных кредитов (NPL 90+)
|
20,3%
|
22,6%
|
|
15,1%
|
Отношение суммы резерва к совокупному объему кредитов
|
18%
|
20%
|
|
13,3%
|
Соотношение кредитов и депозитов
|
94%
|
90%
|
|
117%
|
Отчет о прибыли, млн руб.
|
1П’16
|
1П’15
|
г/г
|
2кв’16
|
1кв’16
|
к/к
|
Чистый процентный доход
|
3 633
|
3 584
|
1%
|
1 801
|
1 832
|
(2%)
|
Чистый комиссионный доход
|
1 333
|
903
|
48%
|
747
|
586
|
28%
|
Чистая прибыль/(убыток)
|
1 049
|
(1 787)
|
-
|
568
|
480
|
18%
|
Общие и административные расходы
|
2 878
|
2 613
|
10%
|
1 465
|
1 413
|
4%
|
Основные коэффициенты
|
|
Чистая процентная маржа
|
6,4%
|
6,4%
|
|
6,4%
|
6,5%
|
|
Отношение общих и административных расходов к операционному доходу
|
46,6%
|
47,1%
|
|
46,6%
|
43,7%
|
|
Рентабельность капитала (ROAE)
|
12,6%
|
(24,0%)
|
|
11,9%
|
13,7%
|
|
Рентабельность активов (ROAA)
|
1,5%
|
(2,8%)
|
|
1,4%
|
1,6%
|
|
Стоимость риска (CoR)
|
4,2%
|
10,4%
|
|
3,3%
|
5,1%
|