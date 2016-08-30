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Почти 2 тыс. человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ в Иркутске

Почти 2 тыс. человек прошли бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ в Иркутске

В Иркутске завершилась 13 дневная Всероссийская акция «Сдай тест на ВИЧ!». Узнать свой ВИЧ-статус в рамках мероприятия пожелали 1973 человека, у 57 из них экспресс-тесты выявили в крови антитела к ВИЧ. На месте им была оказана консультативная и психологическая помощь. Все они направлены в Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями для проведения дополнительных медицинских обследований и постановки на учёт, сообщает Пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области

Фото: baikal-info.ru

– Ежедневно тестирование проходили порядка 150 – 200 человек. Это может свидетельствовать о том, что жителей региона все больше интересуют вопросы защиты своего здоровья. В условиях широкого распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита, проходить регулярное тестирование, чтобы знать свой ВИЧ-статус, должен каждый взрослый человек, – отметил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Как пояснила главный специалист Минздрава России по вопросам ВИЧ-инфекции по Сибирскому федеральному округу, главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова,

сегодня пациентам с ВИЧ-инфекцией доступны лучшие высокотехнологичные лекарства и процедуры, благодаря чему у них появилась возможность прожить нормальную и полноценную жизнь, не взирая на вирус в организме, сохранить свое здоровье, родить здоровых детей, продолжить учебу, работу, реализовать себя в любимом деле.

В настоящее время в Иркутской области с положительным ВИЧ-статусом живут свыше 36 тысяч человек. Однако, несмотря на непростую ситуацию с заболеваемостью, в регионе отмечаются положительные тенденции к увеличению продолжительности и качества жизни больных, а также в профилактике передачи вируса от матери ребенку. Сегодня более 97% малышей у мам этой особой категории рождаются абсолютно здоровыми, а тем, у кого диагноз подтверждается, врачи, при соблюдении всех рекомендаций, обещают такую же долгую и полноценную жизнь, как и у их сверстников без ВИЧ.