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Ангарская пенсионерка, надеясь получить более полумиллиона рублей компенсации за неисправный прибор, попалась на удочку мошенникам

Две пожилые жительницы города нефтехимиков передали мошенникам в общей сложности 90 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ангарску, 27 августа в дежурную часть отдела полиции №2 поступило заявление от 82-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала полицейским, что еще 23 числа перевела 40 тысяч рублей неизвестному мужчине.

Как выяснили следователи, женщине позвонили и сообщили о том, что ей полагается денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей за приобретенный бракованный медицинский прибор. Установлено, что звонок поступил с номера, зарегистрированного в Московской области.

Воскресным утром в полицию обратилась 80-летняя ангарчанка. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником полиции, и сообщил, что её сын попал в ДТП и для урегулирования вопроса о прекращении уголовного преследования необходимы денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Следуя его рекомендациям женщина через ближайший банкомат перевела требуемую сумму на счет незнакомца.