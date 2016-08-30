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Бизнес на угонах. В Иркутске задержаны преступники, возвращавшие владельцам украденные авто за 30% от стоимости

В Иркутске полицейские установили причастность группы автоугонщиков к совершению восьми преступлений.

В рамках расследования уголовного дела по факту хищения автомобиля «Хонда Фит» в Иркутске полицейские установили причастность организованной группы автоугонщиков ещё к семи аналогичным деяниям. Они специализировались на так называемых криминальных возвратах, отдавая законным владельцам похищенный у них транспорт за 30 % от стоимости машины.

Сотрудники правоохранительных органов собрали все доказательства, свидетельствующие о том, что двое уроженцев города Байкальска Иркутской области на протяжении 2015-2016 годов угоняли автотранспорт на территории областного центра. Следователи выяснили, что злоумышленники похищали иномарки, , припаркованные во дворах жилых домов или у торговых центров, с помощью код-граббера, как в дневное, так и ночное время.

Тандем угонщиков из двух человек 21 и 23-летнего возраста, была задержан с поличным в начале февраля текущего года около одного из крупных магазинов во время совершения очередного преступления. При задержании один из фигурантов попытался скрыться вместе с автомобилем, однако один из оперативников, участвующий в операции по их задержанию, с риском для жизни сумел блокировать машину с угонщиком.

В настоящее время криминальный тандем находится в Следственном изоляторе. Им вменяется серия противоправных деяний, квалифицируемых по частям 2 и 3 статьи 158 УК России (кража, совершённая в крупном размере либо организованной группой).

За подобные противоправные деяния уголовное законодательство влечет наказание в виде 10 лет лишения свободы и крупный штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.