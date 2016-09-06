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А нужны ли нам новые номиналы? Треть россиян не знает о том, что в России вводятся новые банкноты

Более трети россиян не знают о том, что в России вводятся новые банкноты двух номиналов, а среди тех, кто информирован об этом, каждый четвертый не смог назвать номиналы этих банкнот. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

64% опрошенных знают о том, что ЦБ собирается выпускать новые банкноты, из них более трети – лишь в общих чертах наслышаны (38%), а каждый четвертый (26%) хорошо об этом осведомлен. 36% респондентов узнали об этом впервые в ходе анкетирования. Наиболее информированными оказались жители городов-миллионников (44% знают и только 25% впервые слышат), а наименее – жители столиц (только 7% против 44%).

Большинство россиян, информированных о введении новых банкнот, правильно назвали их номиналы: 66% указали 2000 рублей и 60% – 200 рублей. Каждый четвертый опрошенный из знающих о нововведении, не смог ответить на этот вопрос. Стоит отметить, что 3% называли неправильные номиналы.

Более половины россиян (59%) не видят необходимости в банкнотах новых номиналов. Им противостоят 29% уверенных, что расчеты станут более удобными, новые банкноты нужны.

На вопрос о том, какое ведомство или организация занимается выпуском новых банкнот, верно ответили 49% россиян, указав Центральный банк. Больше всего правильных ответов было получено от жителей малых городов (77%) , в Москве и Санкт-Перербурге (68%), а меньше всего – в селах (36%). Минфину эти полномочия приписывают 15% опрошенных, Сбербанку – 9%, Правительству РФ – 5%.