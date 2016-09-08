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На "удаленке" работает все больше людей

8 сентября 2016

Национальное агенство финансовых исследований провело опрос российских предпринимателей и выяснило, что в каждой пятой организации есть сотрудники, работающие дистанционно, и еще 10% собираются в скором времени перевести часть штата на удаленный режим работы.

<p>Фото: media.makler.md</p>

Фото: media.makler.md

22% предприятий имеют в штате сотрудников, полностью или частично работающих на «удаленке». Такая тенденция встречается чаще в «молодых» организациях (8% среди образованных до 1990  года предприятиях против 24% в основанных в 2000-е гг.). В большинстве случаев удаленно работают не более 10% штата – 61%, в каждой десятой организации таковых 11-20%, от 20% до 90% дистанционно занятых сотрудников – в 23% компаний, и в 6%  предприятий почти весь персонал работает удаленно.

Таблица № 1. Распределение ответов на вопрос «Есть ли в вашей компании сотрудники, полностью или большую часть времени работающие дистанционно?», в % от всех опрошенных

 

Год основания предприятия
 

Все опрошенные

до 1990 года

1991 — 2000 г.г.

2001 год и после

Да, есть

22

8

18

24

Нет

76

92

81

74

Затрудняюсь ответить

2

0

1

2

Каждый десятый руководитель сообщает о наличии планов перевода части или всех сотрудников на дистанционный режим работы в ближайшие три года (9%), и это чаще отмечают представители организаций, образованных в 2000-е годы (11% против 4% компаний, основанных до 1990 г.). В основном такой удаленный режим предполагается ввести не более, чем для 10% персонала – 5%.

Половина респондентов планируют ввести удаленный режим работы для сотрудников в следующем году – 49%, каждый пятый – до конца текущего года (21%) и столько же (19%) – до конца 2020 г.

Те, кто не имеет подобных планов, объясняют это в первую очередь спецификой работы предприятия, не позволяющей ввести дистанционный режим (60%), а также отсутствием необходимости (20%). Еще 5% отметили, что при удаленной занятости персонала будет сложно контролировать рабочий процесс.

Ольга Стасевич, руководитель направления корпоративных исследований НАФИ говорит, что у компаний, предпочитающих частично переводить своих сотрудников на удаленный формат работы, есть причины для этого:

«Во-первых, предприятие экономит средства на создании рабочего места.  Во-вторых, работодатель экономит на стоимости трудовых ресурсов, ведь удаленно могут работать люди из сельских регионов, студенты, молодые мамы и прочие. В-третьих, сам сотрудник получает бонусы в виде снижения затрат на проезд, одежду и питание».


<p>Фото: media.makler.md</p>
/ СИА /




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