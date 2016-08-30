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РЖД: льготные билеты для школьников на поезда дальнего следования можно приобретать через Интернет

Холдинг «РЖД» упрощает процедуру оформления проездных документов для школьников. Так, с 6 сентября 2016 года льготные билеты для школьников в плацкартные вагоны поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» отправлением в течение учебного года (с сентября 2016 по 31 мая 2017 гг.) можно будет оформить на официальном сайте ОАО «РЖД». Для покупки льготного билета, как на сайте, так и в билетных кассах справок из школы не потребуется.

Напоминаем, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 111 от 02.03.2005 г. при посадке в поезд дальнего следования юным пассажирам необходимо предъявить проводнику справку из общеобразовательного учреждения (школа, гимназия, интернат и др.), подтверждающую обучение в этом учреждении.

Также пассажиры обязаны иметь при себе надлежащим образом оформленный билет и документ, удостоверяющий личность, реквизиты которого указаны в проездном документе (для детей до 14 лет это оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении).

Впервые возможность оформить льготный билет для школьников без справок из учебных учреждений была предоставлена на поезда дальнего следования, отправляющиеся в летний период 2016 года – с 1 июня по 31 августа.

Напомним, в летний период 2016 года ОАО «РЖД» предоставило 50%-ю скидку на проезд детей в период с 1 июня по 31 августа за счет собственных ресурсов.