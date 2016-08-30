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Сбербанк аккредитовал новые объекты недвижимости в Иркутске - поселок «EcoVille» и ЖК «Новый»

Несколько объектов недвижимости аккредитовано Сбербанком на территории города Иркутска. Одобрение получил расположенный в районе Марково коттеджный поселок «EcoVille» от компании ООО «Регион», а также блок-секция ЖК «Новый» в Октябрьском районе от компании ЗАО «АЗГИ».

Напомним, что аккредитация объектов недвижимости банком значительно упрощает процедуру оформления для потенциальных покупателей жилья. Также это служит своеобразным гарантом надежности застройщика.

Клиенты Сбербанка могут оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры в аккредитованных строящихся домах как в подразделениях Банка, так и в офисах партнеров. Кредитование осуществляется в том числе и по программе «Ипотека с государственной поддержкой».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.