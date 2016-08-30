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В Иркутске стали известны имена членов жюри открытого конкурса архитектурных проектов «Квартал XXI века»

Денис Мацуев и Сергей Александров будут судить работы открытого архитектурного конкурса с международным участием «Квартал XXI века».

В состав жюри конкурса также вошли известные российские и зарубежные архитекторы, представители власти и общественности, среди которых также значатся Андрей Боков, Дмитрий Бердняков, Елена Григорьева и другие. Конкурс проводят Союз архитекторов России, компания ООО Иркутск Девелопмент при поддержке группы компаний БЭЛ Девелопмент.

Концепция конкурсных проектов должна включать в себя размещение жилых зданий, деловых офисов, пространства для отдыха и развлечения жителей города. Культурным центром квартала станет Концертный зал симфонической музыки, создаваемый по инициативе и под руководством известного русского пианиста Дениса Мацуева.

По итогам конкурса жюри выбирает 3 проекта, авторы которых будут награждены премиями в размере 1 000 000 рублей. Один или несколько из лауреатов Конкурса по решению Заказчика получает право участия в дальнейшей реализации проекта.