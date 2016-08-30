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Минэкономразвития предложило заложить в трехлетний бюджет нефть по $50–55

В дополнение к базовому варианту прогноза Минэкономразвития разработало на период 2017–2019 годов еще один вариант бюджетных проектировок, обозначенный как «базовый плюс», в который заложена более высокая цена на нефть. Именно этот вариант министерство предложит в качестве основы для бюджета. Если базовый прогноз по-прежнему исходит из цены барреля $40 на всю трехлетку, то «базовый плюс» предполагает более высокую цену: $50 в 2017 году и $55 в 2018–2019 годах.

Прогнозы цен на нефть дело неблагодарное, особенно учитывая неопределенность с политикой Федрезерва США. Однако мы полагаем, что $50-55 намного ближе к истине, чем $40.

При этом, если нефть окажется ниже, то бюджет, вероятно, будет закрыт за счет ослабления рубля. Очень многое также будет зависеть от результатов выборов, и возможных изменений в макроэкономической политике. Изъятие доходов серого сектора, дальнейшее развитие рынка внутреннего суверенного долга, а также более ускоренная приватизация – это первое, что приходит в голову.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари