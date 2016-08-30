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«Горячая линия» для жителей Иркутской области будет действовать в период запуска тепла

В период запуска тепла в жилые многоквартирные дома с 15 по 30 сентября текущего года в службе государственного жилищного надзора Иркутской области будет работать «горячая линия». Об этом сообщил руководитель службы Денис Воронов.

– Если у жителей городов и поселков Иркутской области возникнут вопросы к подготовке отопительного периода, несвоевременному подключению тепла, они могут обращаться к нам в службу каждый рабочий день с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, – сообщил Денис Воронов.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, работа «горячей линии» организована с целью мониторинга и оперативного контроля, для устранения случаев несвоевременного подключения многоквартирных домов или социально-значимых объектов к системам теплоснабжения, повышения надежности систем теплоснабжения поселений и городских округов на территории Иркутской области.

Телефон горячей линии 8 (3952) 70-33-42.