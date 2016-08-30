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Выезд из поселка Патроны по Байкальскому тракту будет изменен

Реконструкция Байкальского тракта идет в соответствии с графиком. Об этом Губернатору Иркутской области Сергею Левченко на выездном совещании доложил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов.

Сейчас выполнено более 70% работ от плана этого года. На прошлой неделе был открыт проезд по новому участку с 16 км по 21 км. Сейчас там движение осуществляется по временной схеме в оба направления. В будущем на этом отрезке будет организовано одностороннее движение, так называемая правая ось. Левая ось дороги будет на месте прежней дороги.

- При реконструкции особое внимание необходимо уделить обустройству тротуаров и остановочных пунктов, от этого зависит безопасность людей, - подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор поручил министерству строительства, дорожного хозяйства региона проанализировать и скорректировать до конца года совместно с ГИБДД по Иркутской области проект по устройству выезда из поселка Патроны, чтобы при вводе всего объекта в эксплуатацию жители не испытывали неудобств, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Кроме того, ведутся работы на двух путепроводах: в поселках Молодежный и Пивовариха, а также на мосту через ручей Волчий Ключ. Срок сдачи участка с 12 км по 21 км - конец 2017 года.