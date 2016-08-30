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Фестиваль бетонной скульптуры состоялся в Иркутской области

Фестиваль прошел с 26 по 28 августа. Мероприятие было организовано по инициативе администрации города Свирска при поддержке Агентства по туризму Иркутской области. Темой первого областного фестиваля бетонной скульптуры стали русские басни.

11 титулованных скульпторов из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Свирска, Байкальска, поселков Утулик и Тельма в течение десяти дней создавали скульптуры на главной площади Свирска. Горожане и гости города имели возможность наблюдать за творческим процессом. Обязательным условием участия было то, чтобы все скульптуры имели антивандальное покрытие – после фестиваля фигуры останутся в Свирске. В городе планируют создать первый в области парк бетонных скульптур, а сам фестиваль должен стать традиционным.

Победителя определяли жители города вместе с компетентным жюри. На главной площади поставили урну для голосования. Также выразить свое предпочтение можно было на официальном сайте Свирска и в соцсетях. Высказали свое мнение и члены жюри: профессиональные художники, скульпторы, а также организаторы фестиваля и почетные гости.

– Первый фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР-2016» должен стать хорошим началом новой вехи в истории города Свирска. В Иркутской области, как и по всей России, все большую популярность приобретает событийный туризм. У нас в регионе проходят такие события как фестиваль зимних игр «Зимниада», фестиваль клубники «Виктория», фестиваль «Этноподиум». Все они включены в календарь туристических событий региона. Интересные фестивали всегда привлекают туристов. Приятно и очень полезно появление таких событий. Развитие туризма дает рост 53 отраслям экономики. Город, в который приезжают гости, обязательно будет развиваться, – отметила Екатерина Сливина, руководитель Агентства по туризму Иркутской области.

Победители и обладатели денежных премий первого областного фестиваля «ТВОРИМИР-2016»:

Диплом I степени получил Евгений Тимкович из Иркутска за скульптуру «Осел и соловей»;

Диплом II степени получил Иван Зуев из поселка Тельма Усольского района за скульптуру «Лебедь, рак и щука»;

Диплом III степени получил Денис Беляевский из Свирска за скульптуру «Филин и осел».

Приз зрительских симпатий получил Даниил Сафонов из Иркутска за скульптуру «Свинья под дубом», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.