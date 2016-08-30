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В Иркутской области назвали районы и города, которые хуже подготовились к зиме

В Иркутской области к работе в зимних условиях подготовлено 85 процентов жилого фонда. Об этом на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось сегодня, сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Андрей Капитонов.

По оперативным данным в Иркутской области подготовлено к осенне-зимнему периоду 31,9 млн. кв. м жилого фонда (85%); 851 теплоисточник (83%); 3,5 тыс. км тепловых сетей (92%); 4,6 тыс. км водопроводных сетей (90%); 3,3 тыс. км канализационных сетей (91%); 33,6 тыс. км электрических сетей (77%).

Вместе с тем было отмечено, что в подготовке жилого фонда и теплоисточников отстают от среднеобластных показателей Слюдянский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Черемховский районы и город Свирск.

Александр Битаров поручил заместителю Председателя облправительства Руслану Болотову еженедельно заслушивать министерство жилищной политики, энергетики и транспорта о ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Приангарья к отопительному сезону 2016 – 2017 годов, доставке топливно-энергетических ресурсов в северные районы области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Отдельным вопросом на заседании была рассмотрена подготовка к работе зимой энергохозяйства города Усолье-Сибирское.

Серьезное беспокойство собравшихся вызвало положение дел в Бирюсинске, Вихоревке, Ново-Мальтинске.

Председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Битаров поручил министру жилищной политики, энергетики и транспорта Андрею Капитонову сверить данные о готовности муниципальных образований к началу отопительного сезона 2016 – 2017 годов с проверяющими ведомствами.

– Необходимо навести порядок в цифрах и отчетах, порядок в подготовке муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунальной сферы региона к осеннее-зимнему отопительному периоду, – потребовал первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель регионального Правительства.