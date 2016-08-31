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ТОП-10 регионов, где действуют криминальные автоюристы

РСА составил список 10 регионов, где активно действуют криминальные автористы. В пяти регионах Российской Федерации средняя выплата в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) в январе-июне 2016 года превысила 100 тыс. рублей, а уровень выплат достигает 170%. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

К таким регионам, например, относится Адыгея, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, Ингушетия и Ростовская область, сообщил он. При этом Е.Уфимцев напомнил, что в целом по России средняя выплата в ОСАГО за этот период составила чуть более 68 тыс. рублей.

«Цифры наглядно показывают, что уровень убыточности зависит от территории преимущественного использования транспортных средств. Поэтому звучащие предложения об отмене регионального коэффициента нельзя считать сбалансированными», - сказал Е.Уфимцев.

По его словам, нельзя говорить о том, что в большинстве случаев такие выплаты получают сами потребители услуги – автовладельцы, попавшие в ДТП.

«Очень много высоких выплат – это очевидный признак того, что в регионе активно действуют криминальные автоюристы, которые перекупают у автовладельцев права требования к страховщику через суд, после этого взыскивают с компании большие суммы. При этом мы видим бездействие региональных властей, когда работа автоюристов выходит за грань правового поля», - продолжил Е.Уфимцев.

В настоящее время РСА активизировал работу по взаимодействию с местными органами власти в этом направлении, они обладают необходимым ресурсом для ограничения деятельности мошенников в ОСАГО, добавил он.

Статистика РСА показывает, что растет доля нестраховых судебных выплат в ОСАГО (то есть выплат автоюристам), за последние 5 лет она увеличилась в 3 раза. Если в 2011 году автоюристы получали 15% от судебной страховой выплаты, то в 2015 году этот показатель составил 43%. Доля выплат автоюристам только за 2015 год выросла на треть – с 33% до 43%.

По экспертным оценкам, доля автоюристов, относящихся к криминальным, на сегодня составляет от 30 до 40% всего рынка. Они фальсифицируют в том числе и сами страховые случаи, совершают подлоги документов, вводят в заблуждение автовладельцев и т.п.

ТОП-10 регионов, где действуют криминальные автоюристы

Регион Сумма всех выплат, дата выплаты в 1 п/г 2016 года (руб.) Сумма премии по договорам, дата заключения которых 1 п/г 2016 года (руб.) Средняя премия (урб.) Средняя выплата (руб.) Уровень выплат Российская Федерация 74 809 251 000 112 454 642 000 5 963 68 089 66,50% Респ. Адыгея 399 848 996 292 661 879 6 692 111 627 136,60% Карачаево-Черкесская Респ. 298 727 312 173 304 782 5 442 109 705 172,40% Краснодарский край 4 044 103 481 3 941 056 114 6 320 105 725 102,60% Ингушетия 96 422 739 74 306 132 3 448 101 605 129,80% Ростовская обл. 2 637 953 943 2 513 435 727 5 419 101 561 105,00% Ивановская обл. 717 648 274 499 306 716 5 831 98 986 143,70% Ульяновская обл. 845 084 018 798 672 494 5 807 91 588 105,80% Волгоградская обл. 1 861 098 367 1 134 956 454 4 816 81 132 164,00% Бурятия 421 530 665 383 175 807 4 014 74 832 110,00% Дагестан 777 658 147 816 635 207 4 287 74 811 95,20%

Банк России и РСА разрабатывают и принимают меры, направленные на доступность услуги ОСАГО , несмотря на растущую убыточность в этом сегменте страхования. «Мы запустили работу единого агента РСА в девяти субъектах РФ, готовятся поправки в закон о натуральном возмещении ущерба в ОСАГО, которые сделают услугу гораздо комфортнее, ряд других изменений. Кроме того, РСА рекомендовал членам союза самостоятельно нарастить продажи в проблемных регионах, что страховщики успешно делают», - заключил Е.Уфимцев.

Недавно вступили в силу несколько позитивных изменений законодательства. Страховая компания теперь может отказать в выплате возмещения по ОСАГО, если поврежденный автомобиль не был предоставлен ей на осмотр. Эта поправка направлена как раз на борьбу с недобросовестными автоюристами.

Кроме того, действует так называемый «период охлаждения», который позволяет в течение 5 дней отказаться от договора добровольного страхования, который автовладелец заключил, к примеру, при покупке ОСАГО.