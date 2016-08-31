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«РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» успешно стартовал в Тайшете

Второй год компания РУСАЛ в городах своего присутствия проводит фестиваль отечественного кино. 27 августа семейный праздник стартовал в Тайшете и стал настоящим городским событием. Бесплатные кинопоказы посетили около 1,5 тысяч жителей Тайшета и района.

В программе кинофестиваля только новинки отечественного кинематографа: «Смешарики. Легенда о золотом драконе», фильмы «Призрак», «Коробка», «Экипаж», «Герой», «Про любовь». Помимо этого организаторы приготовили обширную культурно-познавательную программу.

В Тайшете работала выставка «Легенды отечественного кино», где гости праздника знакомились с историей советского кинематографа, увидели костюмы героев всеми любимых фильмов. Из фондов киностудии «Мосфильм» доставили шапку-ушанку Шурика («Операция «Ы» и другие приключения Шурика»), костюмы Бестужева («Гардемарины, вперед!») и Федосьи Ивановны («Формула любви»). Для детей были организованы викторины, конкурсы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы по созданию авторских киноафиш, аквагриму, лепке героев мультфильмов из пластилина. Кинопраздник в Тайшете получился по-настоящему семейным. На «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» побывали представители администрации Тайшета и района.

- Фестиваль такого масштаба в Тайшете проходит впервые, - отметил руководитель представительства РУСАЛа в Иркутской области Александр Балабанов.

- Для нашей компании очень важно развивать территории своего присутствия, повышать уровень жизни, в том числе за счет реализации таких социальных проектов. Мы увидели огромный интерес к фестивалю со стороны жителей. Думаю, что этот праздник кино станет хорошей традицией.

«РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» расширяет свою географию. В этом году кинопоказы запланированы в 9 городах страны.