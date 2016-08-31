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В Иркутске дороги ремонтируют ночью

В Иркутске ведутся масштабные дорожные работы, при этом большая часть работ для удобства горожан проводится ночью. Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, ремонтные работы автомобильных дорог в областном центре проводятся на 72 запланированных объектах, в том числе на улицах Старокузьмихинская, Гоголя, Академическая, Захарова, Рабочего Штаба, Розы Люксембург, Ширямова, а также на отдельных участках тротуаров.

На улице Ширямова по проекту запланировано асфальтирование общей площадью почти 18 тыс. кв. м, сейчас работы выполнены на площади 10 тыс. кв. м. Ход выполнения вчера проверил мэр города Дмитрий Бердников.

- Иркутяне, наверное, заметили, что впервые большая часть дорожных работ проводится ночью, чтобы не создавать неудобства горожанам. Качество работ от этого не страдает, к тому же наша принципиальная позиция по гарантийным обязательствам учит подрядчиков тому, что лучше сразу сделать хорошо, чтобы в последующем за свой счет не исправлять дефекты , - подчеркнул Дмитрий Бердников.

Заместитель директора подрядной организации Дмитрий Королев пояснил, что в настоящее время на улице Ширямова проводятся работы по устройству бортового камня и асфальтобетона. Уже выставлено 80% бордюрного камня. Работы по асфальтированию планируется завершить раньше установленных графиком сроков.

Кроме того, глава города проверил ход дорожных работ на улице Гоголя. Как пояснил заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков, ремонтные работы проводятся на участке от остановки Жуковского до улицы 2-ая Железнодорожная. Будет отремонтировано порядка 16 тыс. кв. метров дорожного полотна с укладкой асфальтобетона в 7 см. Также на объекте проводится ремонт 555 метров тротуара и по всей длине улицы с обеих сторон проводится замена бортового камня.

- Работы на объектах ведутся в четыре смены для того, чтобы быстро отремонтировать все участки дорог, которые мы запланировали. В таком объеме ремонт дорог в Иркутске давно не выполнялся, и было принято решение ремонтировать большими участками , - отметил Евгений Дроков.