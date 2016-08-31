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ПФР напоминает, что материнским капиталом можно оплатить обучение ребенка

В течение 2016 года 334 семьи в Иркутской области направили средства материнского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг для своих детей. Всего за время действия соответствующего закона такой возможностью воспользовались 3208 семьей Приангарья.

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области напоминает, что у каждой семьи, владеющей государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, есть возможность направить его средства на обучение любого из детей. Направить материнский капитал на образование можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям, с появлением которых возникло право на получение сертификата, исполнится три года.

Средства направляются на получение образования ребенком в любой образовательной организации на территории России, имеющей право на оказание соответствующих услуг и государственную аккредитацию образовательных программ. Возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет. Кроме того, с помощью материнского капитала можно оплатить проживание студента в общежитии и содержание ребенка в детском саду.

Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде или в Личном кабинете гражданина в электронном виде.

Чтобы направить средства МСК на оплату содержания ребенка в дошкольных учреждениях, необходимо представить в Управление ПФР по месту жительства договор с образовательным учреждением, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию ребенка и расчет размера платы за содержание.

Для расчета за платное обучение (например, в вузе) владелец сертификата МСК должен представить заверенную образовательной организацией копию договора на оказание платных услуг в Управление ПФР по месту жительства. Важно, чтобы образовательная программа в организации имела государственную аккредитацию.

Кроме того, направить средства маткапитала можно и на проживание в общежитии, которое предоставляют иногородним студентам. Для этого необходимы: договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) и справка из учебного заведения, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

Оплата образовательных услуг будет произведена путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения.

Заявление о распоряжении средствами МСК на образование детей и других расходов, связанных с получением образования, которое принято территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, может быть аннулировано по желанию гражданина, получившего сертификат. Для этого необходимо подать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами МСК на образование детей.