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Приставы эвакуировали автомобиль братчанки за долг по банковскому кредиту

Судебные приставы Падунского отдела судебных приставов г. Братска УФССП по Иркутской области арестовали автомобиль должницы, в то время как она наблюдала процедуру из окна своего дома.

Гражданка С. длительный период времени не производила выплат за взятый ранее кредит в одном из коммерческих банков города, к тому же оформила займ у физического лица, заверив процедуру обычной распиской и не спешила возвращать ни тот. Ни другой долг. В результате на ее счету образовалась задолженность в результе 730 тысяч рублей.

Падунским районным судом принято решение о взыскании с неплательщицы задолженности в полном объеме.

Судебные приставы определили, что у женщина владеет внедорожником Honda CR-V, 2000 г.в.. который она тщательно скрывала. Должностным лицом Управления иномарка обнаружена около подъезда дома, где проживает должница.

В ходе совершения исполнительных действий добровольно передать приставам свой автомобиль неплательщица отказалась, несмотря на то, что находилась дома, дверь не открывала. В результате чего судебным пристав решил вызвать эвакуатор и транспортировать «Хонду» на охраняемую стоянку. В ближайшее время стоимость автомобиля будет определена специалистом-оценщиком, после этого автотранспортное средство передадут на реализацию, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Вырученные от продажи арестованного имущества деньги передадут взыскателям.