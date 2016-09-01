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Доллар и рубль после выборов-2016: чего ждать?

Информационное агентство Finam.ru (входит в состав Группы компаний «ФИНАМ») опросило пользователей портала Finam.ru и экономических экспертов, выяснив их ожидания по стоимости курса доллара к рублю. Аналитики и инвесторы прогнозируют, что к концу сентября за доллар будут давать порядка 67 рублей.

По мнению аналитической группы компании «ФИНАМ», в сентябре стоит ожидать формирования тренда на ослабление рубля по отношению к доллару США.

«С фундаментальной точки зрения, ключевым фактором ослабления нацвалюты в сентябре может стать снижение цен на нефть. Согласно нашим прогнозам, котировки Brent в сентябре могут устремиться к отметке $46 за баррель на фоне роста индекса доллара (DXY) в преддверии заседаний ФРС США в конце года и слабой рыночной конъюнктуры, связанной с ростом добычи и запасов нефти/нефтепродуктов в США. Давление на котировки нефти будет исходить и со стороны негативного новостного потока. Так, скорее всего, на ближайшем заседании ОПЕК в сентябре опять никто ни о чем не договорится – производителям нет смысла замораживать или сокращать добычу, когда спрос и предложение достаточно быстро балансируется сланцевиками с коротким инвестиционным циклом. Одновременно, в сентябре ожидаем усиления корреляции рубля и нефтяных котировок после летнего спада показателя. Это произойдет на фоне исчерпания спроса на рисковые активы в ожидании повышения ставок в США.

Вероятно, способствовать ослаблению будет завершение выборов в Госдуму, т.к. решение о ключевой ставке ЦБ РФ будет принимать непосредственно перед этим событием в пятницу (сами выборы – в воскресенье). Таким образом, можно ожидать ослабления нацвалюты на фоне смягчения монетарной политики. К концу месяца ожидаем котировки пары USD/RUB в районе 66,5. При этом, в течение месяца не исключаем краткосрочного пробития уровня 68 руб. за доллар США», - говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин.

«С технической точки зрения, валютная пара рубль/доллар с середины весны торгуется в боковике с верхней границей на 67 и нижней – на 63 руб. Со второй половины августа мы видим значительное сужение волатильности в восходящем канале с нижней границей на 64,8 и верхней на 65,8 руб., что может говорить о зарождающемся сильном движении, первой целью которого в конце сентября может стать уровень 67», - отмечают эксперты «ФИНАМ» в аналитической записке.

Пользователи финансового портала Finam.ru вновь голосуют за сильный рубль и полагают, что к концу сентября доллар будет стоить чуть более 65,93 рублей.

Опрошенные сотрудниками информационной группы Finam.ru финансовые эксперты ожидают снижения курса российской валюты в сентябре.

Первый заместитель председателя правления банка «Югра» Юрий Мельников ждет ослабления рубля после выборов в Госдуму:

«Широкий диапазон 63,5-67 рублей за доллар, который сохраняется уже несколько месяцев, может рассматриваться именно как проявление стабильности. И эта ситуация будет сохраняться как минимум до второй половины сентября. Шансы на повышение ставки ФРС на заседании 21 сентября достаточно высоки, и это приведет к падению цен на нефть и, соответственно, снижению курса рубля. Кроме того, рынок также ожидает некоторой девальвации после выборов в Госдуму РФ, поэтому общий эффект может быть достаточно сильным», – полагает финансист.

Такого же мнения придерживается управляющий «ДиМакс Капитал» Виктор Родин: «В сентябре ожидается оживление рынков, сейчас люди с опаской относятся к торгам: август всегда порождает тревогу, но месяц уже заканчивается, ничего опасного не произошло. В сентябре ждем всплеска активности, связанного и со спекуляциями вокруг заявлений ФРС США, и динамикой нефтяных цен, которые пытаются расти на словесных интервенциях относительно возможности "заморозки" добычи. Все ждут рубль на уровне 66-67 за доллар, но эти ожидания все никак не могут оправдаться. Мы полагаем, что на конец сентября курс российской валюты может выйти к долгожданным уровням 66-67 рублей за доллар».

По словам заместителя генерального директора по инвестициям ИГ «УНИВЕР Капитал» Дмитрия Александрова, над рублём будут довлеть другие факторы: «На сентябрь приходится большой объем выплат по внешнему долго, всего около $10 млрд. Соответственно, давление на рубль усилится, и возможен переход к диапазону 65 рублей за доллар, плюс/минус 30 копеек. В дальнейшем очень вероятен выход выше – 65,5-66 рублей за доллар», – прогнозирует эксперт.

Выплаты по внешнему долгу и «пересохший» валютный поток станут ключевыми факторами ослабления рубля, считает заместитель председателя правления «Локо-банка» Андрей Люшин: «В этих условиях на внутреннем валютном рынке может возникнуть дефицит иностранной валюты, который станет причиной резкого падения курса рубля. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Банк России за последние несколько месяцев изымал иностранную валюту из банковской системы. Согласно нашим прогнозам, курс рубля может ослабнуть до 68 за доллар к концу сентября», – говорит экономист.

Дорогой курс рубля не выгоден властям, поэтому укрепления «деревянного» ожидать не стоит, констатирует начальник дилингового центра «Металлинвестбанка» Селим Агарзаев:

«Хотя потенциально рубль тяготеет к уровню ниже 60 за доллар, у рынка есть устойчивое ощущение, что такой уровень не соответствует интересам Минфина и Банка России.

Учитывая, что возможности регулятора по стабилизации курса от излишнего укрепления высоки, стоит понимать, что любые попытки российской валюты показать свою крепость не будут иметь успеха. В сентябре ожидается установление курса пары доллар/рубль на уровне 63-65»