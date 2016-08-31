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В Госдуме просят Банк России снизить ключевую ставку до 8,5%. Пойдет ли на это ЦБ?

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором просит на ближайшем заседании совета директоров Центробанка (16 сентября) снизить ключевую ставку на два процентных пункта.

В письме Емельянов отмечает, что в результате проводимой ЦБ РФ политики для российских кредитных организаций стало более привлекательным размещать денежные средства на счетах Банка России, в результате компании реального сектора не могут привлечь средства на развитие производства.

В принципе, макроэкономические условия для снижения ставки созданы. Годовой прогноз ЦБ по инфляции в 2016 году составляет 5–6%. Цель мегарегулятора по инфляции — 4% в 2017. Однако, с нашей точки зрения, ЦБ вряд ли будет спешить, то есть снижение ставки будет плавным. Именно относительно высокий уровень процентных ставок позволяет поддерживать курс рубля в период снижения цен на нефть. Ну и главное, конечно, неопределенность с финансовой политикой Федрезерва США. Ее ужесточение не несет ничего хорошего ни ценам на нефть, ни фондовым рынкам, ни валютам развивающихся стран. ЦБ РФ вынужден также учитывать геополитические риски. Любое обострение отношений России с Западом – это распродажа российских акций и рубля.

Мы считаем денежно-кредитную политику ЦБ РФ абсолютно верной. Осторожный тихо шагает, да иных обгоняет.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари