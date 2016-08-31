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Минэкономразвития ухудшило прогноз ВВП РФ в 2016 году

Во второй половине года традиционно пересматриваются прогнозы по ключевым макроэкономическим параметрам. К этому времени уже примерно ясно, насколько существенны отклонения от ожиданий, и какие механизмы потребуются, чтобы сократить отрыв от прогнозных значений. Минэкономразвития РФ пересмотрело свои ожидания по ВВП страны на текущий год. Теперь предполагается, что российская экономика сократится в 2016 году на 0,6% против предыдущего прогноза снижения на 0,2%. Среднегодовая цена на нефть составит $41 против $40 в апрельском прогнозе. К слову, на текущий момент среднегодовая стоимость нефти Brent оценивается чуть ниже, чем $40 за баррель.

Интересно, что улучшены ожидания по инфляции на текущий год. Новый прогноз предполагает индекс потребительских цен на уровне 5,8% против предыдущего расчета в 6,5%. Июльская инфляция составляла 7,2% г/г, в августе может быть незначительное улучшение, но с наступлением осени инфляция имеет все шансы снова уйти в рост. Именно инфляционный прогноз, вероятно, по итогам года не оправдает себя, и индекс потребительских в 2016 году окажется при всех скрытых поддержках не ниже 7%.

Что касается ВВП, то и тут не все так просто. За семь месяцев 2016 года, к концу июля, экономика просела на 0,9%. Пока сложно рассуждать, что будет в конце года, но вряд ли индикатор существенно улучшится. Сужение промпроизводства и низкий потребительский спрос не позволяют рассчитывать на бурное экономическое развитие.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари