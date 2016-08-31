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Мексика застраховалась на $1 млрд от падения цен на нефть

Проблему с перепадами цен на нефть каждый производитель решает по-своему. Мексика в очередной раз пошла по современному пути и застраховалась от падения цены на черное золото в 2017 году.

Страховка обошлась государству в 19 млрд песо (более $1 млрд). Подобные риски не возьмет на себя ни одна страховая компания, поэтому для покупки страховки Мексика совершила 46 сделок на мировом рынке страхования.

В страховом договоре зафиксирован среднегодовой показатель цены на нефть в $42 за баррель, а все что ниже данного уровня будет покрыто из страховой суммы. Напомним, что страховка на 2016 год для Мексики в общем и целом себя оправдала: в страховом договоре цена за баррель была зафиксирована на уровне $49, и страховые выплаты могут составить по разным оценкам до $3 млрд. Это достаточно существенные суммы при цене страховки втрое ниже.

Сама по себе идея страхования от падения цены достаточно разумная, но мало кто из стран-производителей нефти выбирает этот путь, полагая, что единовременные траты выглядят довольно масштабными.

Сырьевые колебания последние два года носят хаотичный характер, внутридневная стоимость нефти может меняться на 2-4% в обе стороны. Минимум текущего года для барреля сорта Brent составляет $27,10 (20 января), максимум – $52,10 (9 июня). Среднегодовая цена, таким образом, не превышает $40 за баррель.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари