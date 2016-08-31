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Связь-Банк улучшил позиции в медиарейтинге российских банков

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) улучшил свои показатели и занял 22 строчку из 50 в Медиарейтинге российских банков за июль 2016 года.

Медиарейтинг, подготовленный компанией «Медиалогия», ежемесячно публикуется на портале Banki.ru. При составлении рейтинга учитывается количество и качество упоминаний о банках в информационном поле: в газетах, журналах, сообщениях информационных агентств, на телевидении, радио, в интернет-СМИ и блогах.

Эксперты «Медиалогии» оценивают авторитетность источников, в которых размещается информация о банке, цитируемость сообщений, их позитивный или негативный характер. Связь-Банк неизменно присутствует в рейтинге, занимая высокие позиции.