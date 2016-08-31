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Промсвязьбанк начал сотрудничество с Управлением гражданского строительства по ипотечным программам

Промсвязьбанк аккредитовал нового партнера в рамках ипотечных программ - Управление гражданского строительства по городу Москве. Теперь клиенты Промсвязьбанка смогут купить готовую квартиру в новом доме в Москве на выгодных условиях по привлекательной ставке. Квартиры приобретаются на электронных торгах через уполномоченного агента Управления гражданского строительства – агентство недвижимости «Мосреалстрой».

Приобретение квартиры таким способом является одним из самых надежных и выгодных. Во-первых, жилье уже построено, в некоторых квартирах есть отделка, и сразу после сделки выдаются ключи. Во-вторых, на покупку таких квартир действуют выгодные условия: процентная ставка – 11% годовых при сумме кредита до 8 млн рублей и 12,5% при сумме кредита более 8 млн рублей, первоначальный взнос от 20% и срок кредита - до 25 лет. В-третьих, квартира приобретается у надежной государственной организации.

Казенное предприятие «Управление гражданского строительства» входит в комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы, подведомственно Департаменту строительства. Задачами КП «УГС» являются: выполнение адресной инвестиционной программы города по строительству жилья, а также проектирование и строительство объектов социального значения.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ можно на сайте банка.