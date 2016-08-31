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Промсвязьбанк представил новый вклад «Максимум возможностей – Безлимитный»31 августа 2016
Промсвязьбанк запускает новый вклад для физических лиц «Максимум возможностей – Безлимитный».
Новый вклад позволяет разместить денежные средства в рублях на выгодных условиях сроком на 367 дней или 731 день. Процентная ставка – 8,2% годовых, предусмотрены расходные операции и возможность пополнения вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Вклад «Максимум возможностей – Безлимитный» пролонгируемый1, открывается на сумму от 30 000 рублей. Предложение действует только при открытии вклада в интернет-банке.
С подробной информацией по условиям вклада можно ознакомиться на сайте банка.
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