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Мэрия Иркутска объявила об ограничении движении транспорта на 4-х улицах

Мэрия Иркутска объявила об ограничении движении на улице Рабочего Штаба, Старокузьмихинская, Челябинская и Потанина.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, до 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Рабочего Штаба от остановки «Марии Цукановой» до улицы Марии Цукановой. Это связано с проведением ремонта автомобильных дорог, работы будут проводиться в ночное время с 22.00 до 06.00.

Движение транспорта по улице Старокузьмихинская от строения 82а до дома №39 будет ограничено с 30 августа до 01 октября. Ремонтные работы будут проводиться в ночное время с поэтапным сужением дороги с 22.00 до 06.00.

С 30 августа по 08 сентября с 08.00 до 20.00, в связи с проведением аварийных работ на сетях водопровода, будет ограничено движение за счет сужения проезжей части по улице Челябинская на отрезке от улицы Марии Цукановой до улицы Скушникова.

На участке улицы Потанина от ул. Баррикад до Напольной движение автотранспорта частично ограничено с 29 августа по 12 сентября. Это связано с проведением земляных работ по строительству канализационной напорной линии.