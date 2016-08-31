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БайкалИнвестБанк уведомил о смене ОПФ

О внесении изменений в справочник БИК

БайкалИнвестБанк уведомляем о том, что в связи с изменением организационно-правовой формы в наименовании Банка:

полное фирменное наименование: Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»

сокращенное фирменное наименование: АО «БайкалИнвестБанк»

«31» августа 2016 года в Справочник БИК внесены изменения в наименование в части указания на то, что Банк является акционерным обществом.

Платежные реквизиты Банка для расчетов в российских рублях:

Наименование АО «БайкалИнвестБанк» БИК 042520706 не изменились Кор/счет 30101810500000000706 в Отделении Иркутск не изменились ИНН 3801002781 не изменились КПП 384901001 не изменились

Начиная с указанной даты (31.08.2016) в реквизитах платежных и кассовых документов следует указывать новый статус Банка, как акционерное общество.

До соответствующего уведомления наименование Филиала Банка в г.Москва остается прежним:

Полное наименование Филиала: Филиал Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва

Сокращенное наименование Филиала: Филиал ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва

До даты внесения изменений в справочник БИК о Филиале Банка в г. Москва в расчетных и кассовых документах использовать прежнее наименование Филиала Банка: Филиал Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва / Филиал ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва.

БайкалИнвестБанк просит клиентов уведомить партнеров и контрагентов об изменении организационно-правовой формы в наименовании Банка в платежных реквизитах для корректного указания в расчетных документах и иных распоряжениях о перечислении денежных средств в ваш адрес.

Банк заранее приносит извинения за возможные неудобства и благодарит за доверие, которое клиенты оказывают АО «БайкалИнвестБанк».