БайкалИнвестБанк уведомил о смене ОПФ

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БайкалИнвестБанк уведомил о смене ОПФ31 августа 2016
О внесении изменений в справочник БИК
БайкалИнвестБанк уведомляем о том, что в связи с изменением организационно-правовой формы в наименовании Банка:
- полное фирменное наименование: Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
- сокращенное фирменное наименование: АО «БайкалИнвестБанк»
«31» августа 2016 года в Справочник БИК внесены изменения в наименование в части указания на то, что Банк является акционерным обществом.
Платежные реквизиты Банка для расчетов в российских рублях:
|
Наименование
|
АО «БайкалИнвестБанк»
|
БИК
|
042520706
|
не изменились
|
Кор/счет
|
30101810500000000706 в Отделении Иркутск
|
не изменились
|
ИНН
|
3801002781
|
не изменились
|
КПП
|
384901001
|
не изменились
Начиная с указанной даты (31.08.2016) в реквизитах платежных и кассовых документов следует указывать новый статус Банка, как акционерное общество.
До соответствующего уведомления наименование Филиала Банка в г.Москва остается прежним:
Полное наименование Филиала: Филиал Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва
Сокращенное наименование Филиала: Филиал ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва
До даты внесения изменений в справочник БИК о Филиале Банка в г. Москва в расчетных и кассовых документах использовать прежнее наименование Филиала Банка: Филиал Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва / Филиал ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва.
БайкалИнвестБанк просит клиентов уведомить партнеров и контрагентов об изменении организационно-правовой формы в наименовании Банка в платежных реквизитах для корректного указания в расчетных документах и иных распоряжениях о перечислении денежных средств в ваш адрес.
Банк заранее приносит извинения за возможные неудобства и благодарит за доверие, которое клиенты оказывают АО «БайкалИнвестБанк».