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«Востсибтранспроект» выплатил более 11,6 млн рублей удерживаемых зарплат благодаря вмешательству прокуратуры

Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска проверила своевременность выплаты заработной платы сотрудникам закрытого акционерного общества «Востсибтранспроект».

В ходе проверки выяснилось, что предприятие имеет задолженность за май-июнь 2016 года перед 154 работниками в размере более 11,6 млн рублей.

В целях защиты нарушенных прав работников прокурор района внес представление в адрес генерального директора ЗАО «Востсибтранспроект», с требованием незамедлительно погасить долги.

По постановлению прокурора района руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ему выписано 5 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Куйбышевского района г. Иркутска

В результате принятых мер задолженность по выплате заработной платы в ЗАО «Востсибтранспроект» погашена в полном объеме.