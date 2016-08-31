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Альфа-Банк снова чемпион

По итогам работы в 2015 году Альфа-Банк был удостоен наград от международной платежной системы VISA в рамках глобальной программы Visa Global Service Quality Performance Awards за высокое качество предоставляемых операционных услуг клиентам банка, держателям карт Visa.

В пятый раз Альфа-Банк был награжден в номинациях Authorization approval rate — самый высокий показатель по успешным одобренным операциям по дебетовым продуктам и Risk efficiency — самый высокий уровень эффективности риск-менеджмента.

«Признание достижений Альфа-Банка как банка, обеспечивающего высокие стандарты качества обслуживания клиентов для нас крайне важно. Стандарты качественного обслуживания это не только высокий уровень одобрения карточных операций, но и взвешенная рисковая стратегия, которая позволяет добиться удовлетворенности клиентов нашим сервисом. Этот результат отражает высокую эффективность и профессиональное качество работы всей команды Процессингового Центра», — отметил директор Процессингового Центра Альфа-Банка Сергей Брынин.

«Не смотря на быстро растущий, развивающийся и изменяющийся рынок электронных платежей, технологий и продуктов, Альфа-Банк в очередной раз доказал высокий, а главное стабильный профессиональный уровень специалистов Процессингового Центра, в том числе сотрудников дирекции мониторинга электронного бизнеса, из года в год показывающих высочайшее качество и эффективность своей работы на уровне лучших мировых стандартов», — прокомментировал директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-Банка Алексей Голенищев.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.