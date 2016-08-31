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En+ Group и Правительство Иркутской области подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Правительство Иркутской области и ведущая российская индустриальная группа En+ подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Компания запланировала направить до конца 2016 года более 300 млн рублей на социальные мероприятия в регионе.Свои подписи на документе поставили Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и генеральный директор En+ Group Максим Соков. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

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В рамках соглашения определены основы сотрудничества En+ Group и Иркутской области в сфере реализации промышленных, финансовых и социальных программ, способствующих комплексному развитию региона. Среди них обеспечение своевременного поступления налоговых платежей компаний Группы в бюджеты всех уровней, создание условий для развития новых промышленных проектов на территории области, а также поддержка высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций Иркутской области, хоккейного и лыжного спорта, благотворительная помощь в проведении социальных, оздоровительных, культурных областных мероприятий.

– Иркутская область является одним из ключевых регионов работы компаний En+ Group, включая ОК РУСАЛ, ЕвроСибЭнерго, Востсибуголь, Эн+ Логистика. Мы видим потенциал развития экономики области и рассматриваем регион в качестве точки долгосрочного роста основных бизнесов En+.

Мы считаем своим долгом максимально участвовать в социальных программах на территории региона, и до конца 2016 г. наши компании направят на эти цели более 300 млн рублей, – отметил генеральный директор En+ Group Максим Соков.

– С руководством En+ Group мы встречаемся регулярно. Уточняем и разрешаем в рабочем режиме вопросы, требующие такого уровня принятия решений. Правительство Иркутской области ценит долговременные планы и намерения En+ Group в реализации разнообразных программ, которые способствуют не только развитию компании, но и росту налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты, реализации различных социальных инициатив на территориях Приангарья, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.