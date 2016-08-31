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Долг муниципалитетов перед предпринимателями Иркутской области составляет более 180 миллионов рублей

30 августа состоялось очередное заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Иркутской области. На заседании присутствовли заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко, общественные организации, представляющие интересы предпринимателей, представители органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, а также представители средств массовой информации.

Обсужден и утвержден план работы Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Иркутской области на второе полугодие 2016 года. Особое внимание в этом полугодии будет уделено соблюдению прав предпринимателей в уголовно-процессуальной сфере, проблемным вопросам, связанным с осуществлением деятельности в сферах торговли, пассажирских перевозок, обращения с отходами, инвестиционной деятельности и ряду других вопросов.

По-прежнему остро стоит вопрос неисполнения рядом администраций муниципальных образований области обязанностей по оплате хозяйствующим субъектам исполненных муниципальных контрактов. Долг 22 муниципальных образований перед предпринимателями на 20.08.2016 составляет более 180 миллионов рублей.

Наиболее крупная задолженность по исполненным контрактам образовались в Тайшетском (39 млн. руб.) и Чунском (42 млн. руб.) районах. Продолжает иметь место задолженность по муниципальным контрактам в размере около 50 млн. рублей. в МО «город Черемхово», МО «город Свирск» и Черемховское районное образование, несмотря на принятые прокуратурой г. Черемхово меры.

С начала 2016 года в результате принятых мер реагирования погашена задолженность на сумму около 48 млн. рублей. Так, по результатам рассмотрения представлений прокуроров полностью либо в размере более половины была погашена задолженность по муниципальным контрактам администрациями Усть-Илимского (1,9 млн. руб.), Нижнеудинского (1,4 млн. руб.), Заларинского (1,2 млн. руб.) районов, а также г. Саянска (1,5 млн. руб.) и др.

По итогам обсуждения на Общественном совете принято решение о проведении совместного с Ассоциацией муниципальных образований и главами муниципальных образований, имеющих наиболее крупную задолженность, совещания, на котором разработать пути решения данной проблемы, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Кроме того, по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексея Москаленко обсужден вопрос об обходе надзорными органами "надзорных каникул", примеры из практики. Контрольно-надзорным органам рекомендовано принять дополнительные меры к недопущению нарушений законодательства о государственном контроле.