Новости

Предприятия Ольхонского района обязали получить лицензии на сбор и транспортировку отходов

Прокуратурой Ольхонского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами, по результатам которой выявлены факты сбора и первозки твердых и жидких отходов в отсутствие лицензии на право осуществления такой деятельности, наличие которой с 1 июля 2016 г. является обязательным.

В связи с этим прокура возбуждила административные дела в отношении глав МУП «Комхоз-сервис», «Шара-Тогот» по статье14.1 КоАП РФ, в отношении руководства МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования» – по статье 19.20 КоАП РФ.

Как информирует пресс-служба прокуратуры Ольхонского района, в суд направлены исковые заявления с требованием принудить предприятия получить лицензию на сбор и транспортировку отходов.

В настоящее время суд удовлетворил иск к МУП «Комхоз-сервис», остальные документы прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.