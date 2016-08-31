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За несвоевременный ответ на обращение гражданина чиновник Иркутской области заплатил штраф в размере 5 тыс. рублей

Прокуратура провела плановую проверку соблюдения администрацией Нижнеилимского муниципального района законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

В ходе проверки выяснилось, что должностным лицом администрации не был своевременно дан ответ на обращение гражданина.

В связи с этим прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении указанного должностного лица, предусмотренного ст.5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановление мировым судьёй рассмотрено, должностное лицо администрации района оштрафовали на 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнеилимского района.