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19 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната решено перевести в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей

Накануне, 30 августа 2016 года, 19 детей из Черемховского психоневрологического интерната, в связи с приостановкой деятельности учреждения на один месяц, переведены в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В Саянском детском доме-интернате подготовлены комнаты в отдельно стоящем здании, готов к работе квалифицированный персонал, который работал с этой категорией детей, знает их особенности. В Черемховском психоневрологическом интернате остаются пока 12 детей, на 31 августа намечен перевод еще 4 детей в Саянск, затем переведут остальных.

Кроме того, по информации главного врача Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимира Хабудаева, 30 августа из медицинского учреждения выписаны семь воспитанников Черемховского психоневрологического интерната. Бригадами Иркутской станции скорой медицинской помощи дети на специализированных автомобилях доставлены в Иркутский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей №1. Планируется, что еще пять детей будут выписаны стационаров инфекционной больницы 31 августа, в том числе четверо – из отделения в городе Усолье-Сибирское.

По состоянию на 30 августа, в Иркутской областной инфекционной клинической больнице остаются 18 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, в том числе 6 детей – в усольском отделении медицинской организации. В реанимации инфекционной больницы областного центра находится один ребенок. Также по одному ребенку находятся в Иркутской областной детской клинической больнице и Ивано-Матренинской детской клинической больнице, куда ранее они были переведены по основному заболеванию, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.