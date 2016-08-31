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Следователи ищут очевидцев ДТП в Иркутске, произошедшего 12 августа на ул. Розы Люксембург

Ведется расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого одному из водителей причинен тяжкий вред здоровью.

Столкновение автомобилей "Форд Фокус" и "Тойота Королла" произошло 12 августа 2015 года около 8 часов 45 минут на улице Розы Люксембург г.Иркутска в районе дома №31, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Очевидцев данной аварии просьба позвонить по тел. 21-2572, 89834103155.