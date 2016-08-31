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Более 200 тысяч рублей за один день отдали лже-полицейским жители Иркутской области

Вечером 30 августа в дежурную часть УМВД г. Ангарска обратился 59-летний местный житель. Пенсионер рассказал полицейским, что перевел мошеннику150 тысяч рублей.

Как выяснилось, злоумышленник позвонил заявителю, представился работником правоохранительных органов и сообщил, что сын пенсионера стал виновником ДТП, и для его освобождения от уголовной ответственности необходимы деньги. Пожилой мужчина, не проверив поступившую информацию, сразу же переслал аферистам все свои сбережения для спасения родственника.

Оперативниками было установлено, что телефон звонившего был зарегистрирован в Самарской области.

В тот же день случае жительница Братска передала 70 тысяч рублей преступникам, обманувших её аналогичным образом, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области