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10 игровых автоматов было обнаружено в жилом доме на ул.Розы Люксембург в Иркутске

В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления по факту организации и проведения азартных игр с использованием оборудования вне игорной зоны, следователи СКР совместно с полицейскими провели обыск помещения в д. 11 на улице Розы Люксембург.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты 10 игровых автоматов, денежные средства в размере чуть более 25 тысяч рублей, а также документы, подтверждающие игорную деятельность.

Пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области уведомляет, что в настоящий момент продолжается расследование уголовного дела.