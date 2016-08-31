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Более 500 молодых специалистов Бурятии трудятся в Сбербанке

Сбербанк открыт для молодых специалистов. Так, за 2016 год в Бурятское отделение Сбербанка принято на работу 190 молодых людей. На сегодняшний день в отделениях Сбербанка Бурятии трудятся более 500 сотрудников в возрасте до 30 лет, что составляет 40% от общего количества работников банка.

– Сбербанк активно развивает банковские услуги и технологии обслуживания, а также предоставляет широкие возможности для карьерного роста, – отмечает начальник управления по работе с персоналом Бурятского отделения Сбербанка Светлана Брянская. – Для того чтобы новички быстро включились в рабочие процессы, создана специальная программа обучения и адаптации в коллективе. Сбербанк заинтересован в молодых, активных, амбициозных и идейных специалистах.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.