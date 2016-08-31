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Академическая стипендия в ИрНИТУ увеличится на 50%

В этом году Иркутский национальный исследовательский технический институт повысит академическую стипендию старшекурсникам, аспирантам и магистрантам. Повышение стипендии в среднем составит 50 % от действующей.

В настоящее время академическую стипендию получают 2670 студентов ИРНИТУ, ее размер составляет от 2592 (для хорошистов) до 3888 (для круглых отличников).

Евгений Гурков, начальник управления по социальной воспитательной и культурно-массовой работе, пояснил, что до итогов зимней сессии первокурсники - бакалавры и специалисты будут получать академическую стипендию размером в 6000 рублей, магистры – 2400 .

Данное увеличение выплаты временное и действует лишь в рамках финансирования 2016 года. Евгений Гурков также подчеркнул, что повышение не затронет студентов и магистров первого курса, а также иностранных студентов, которые получают стипендию вне зависимости от успехов в учебе (таковых в ИРНИТУ около 200 человек), и студентов, получающих социальную стипендию.