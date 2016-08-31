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С начала года на ВСЖД модернизировано около 300 км пути

С начала текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге уже реконструировано (модернизировано) более 293 км, что составляет 76 % от годового плана. Кроме этого, новыми рельсами заменено порядка 103 км пути (57 %), средний ремонт заменой рельсовых плетей составил около 50 км (60 %). Все работы идут по графику.

Напомним, что в 2016 году запланировано произвести реконструкцию (модернизацию) пути на 22 участках ВСЖД общей длиной 385 км, средний ремонт пути на трех объектах протяженностью 45,4 км, смену 25 стрелочных переводов, средний ремонт 82 км пути со сплошной заменой обеих рельсовых нитей на 11-ти объектах. Общий объем всех путевых работ составит 512,4 км.

Основная часть работ, выполняется в режиме «закрытого перегона», когда один путь закрывается на ремонт, а по второму организовывается движение поездов.