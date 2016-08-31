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В Листвянке открылась международная конференция астрофизиков

Астрофизики России, Чехии, Польши, Болгарии, Швеции, Германии, Франции, Испании, Ирландии, США, Мексики собрались в Листвянке для участия в международной конференции «Многокомпонентное исследование вселенной». Участников конференции поприветствовал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- Конференция посвящена вещам таинственным, простому человеку недоступным: гамма-излучению, нейтрино, космическим лучам и гравитационным волнам.

Знание о подобных вещах не ведет к сиюминутной выгоде. Однако такие исследования являются основным источником конкурентоспособности страны в создании прорывных технологий и продуктов, - сказал Губернатор.

Конференция организована Astroparticle Physics European Consortium (общеевропейская экспертная организация, определяющая стратегию развития исследований в области астрофизики элементарных частиц) совместно c Иркутским государственным университетом, Московским государственным университетом, Объединённым институтом ядерных исследований и Институтом ядерных исследований РАН.

В программе - доклады и научные дискуссии. Кроме того, ученые посетят Тункинскую долину, где расположена крупнейшая в мире по площади гамма-обсерватория «Тайга» (TAIGA). Ее начали строить на базе Тункинского астрофизического центра коллективного пользования Иркутского государственного университета. Обсерватория обещает стать одним из ведущих мировых центров по исследованию потоков частиц. Завершится работа конференции 3 сентября, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.