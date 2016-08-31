Новости

Крупнейшая сделка по хеджированию золота реализована в Сбербанке

31 августа 2016

Читинское отделение Сбербанка заключило сделку по хеджированию цены на продажу золота в размере 400 кг на сумму свыше 1 млрд рублей. Всего с начала года было заключено четыре крупных сделки данного вида.

 

– Сделки хеджирования подразумевают страхование клиента от неблагоприятного изменения стоимости золота. Возможно заключение сделок в рамках стратегий «Форвард», «Опцион» или «Коллар», – рассказывает начальник сектора глобальных рынков Петр Вайвод. – Например, в рамках стратегии «Форвард» клиент точно знает, по какому курсу он продаст золото в конкретные даты, независимо от того, какая сложится рыночная цена на момент продажи очередной партии. Стратегия «Коллар» работает так: пока цена находится в установленном по сделке коридоре, купля/продажа золота происходит по цене рынка. Как только цена выходит из коридора, продажа проходит по одному из двух граничных курсов.

В настоящий момент с помощью хеджирования можно застраховать от рисков колебаний не только цены на золото, но и на другие металлы, валюты, нефть/нефтепродукты, агрокультуры. Инструменты «Форвард» и «Коллар» предоставляются бесплатно.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /



Предложения месяца:

Компания "РАФТ ЛИЗИНГ".
Минимальная сумма инвестиций - от 100 тыс.руб. Среднеговодовая доходность - от 13,5 до 16% годовых.
Сайт invest.raftleasing.ru. Звоните по тел. в Иркутске:  8-902-1-71-63-00.

Реклама на сайте

Другие материалы раздела


31
августа
2016
 ВСРП: Отсутствие причальных сооружений на Байкале тормозит развитие круизного туризма
Туроператоры отмечают: отсутствие причальных сооружений к летнему туристическому сезону 2017 существенно затруднит посадку и высадку пассажиров, что может повлечь негативные последствия и испортить...
 
31
августа
2016
 В Листвянке открылась международная конференция астрофизиков
Астрофизики России, Чехии, Польши, Болгарии, Швеции, Германии, Франции, Испании, Ирландии, США, Мексики  собрались в Листвянке для участия в международной конференции «Многокомпонентное...
 
31
августа
2016
 Мэр Иркутска потребовал разобраться с незаконной реконструкцией кафе «Снежинка»
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников потребовал разобраться с незаконной реконструкцией кафе «Снежинка». Как 31 августа 2016 года сообщила пресс-служба администрации города, реконструкция...
 
31
августа
2016
 Иркутск попал в число городов России с самым грязным воздухом
Наихудшая ситуация по загрязнению воздуха среди городов России – в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Донской в интервью газете «Ведомости» 30 августа 2016 года. По его словам, загрязненность – это основной фактор, влияющий на здоровье людей.
 
31
августа
2016
 В Иркутской области нашлись деньги на квитанции фонда капитального ремонта МКД
Правительство Иркутской области выделило средства на печать квитанций фонда капитального ремонта многоквартирных домов, так что собственники жилья получат их за август 2016 года, сообщает 31 августа...
 
31
августа
2016
 Академическая стипендия в ИрНИТУ увеличится на 50%
В этом году Иркутский национальный исследовательский технический институт повысит академическую стипендию старшекурсникам, аспирантам и магистрантам. Повышение стипендии в среднем составит 50 % от действующей.
 
31
августа
2016
 С начала года на ВСЖД модернизировано около 300 км пути
С начала текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге уже  реконструировано (модернизировано) более 293 км, что составляет 76 % от годового плана. Кроме этого, новыми рельсами заменено...
 
31
августа
2016
 Следователи ищут очевидцев ДТП в Иркутске, произошедшего 12 августа на ул. Розы Люксембург
Ведется расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого одному из водителей причинен тяжкий вред здоровью.
 
31
августа
2016
 Более 200 тысяч рублей за один день отдали лже-полицейским жители Иркутской области
Вечером 30 августа в дежурную часть УМВД г. Ангарска обратился 59-летний местный житель. Пенсионер рассказал полицейским, что перевел мошеннику 150 тысяч рублей.
 
31
августа
2016
 Более 500 молодых специалистов Бурятии трудятся в Сбербанке
Сбербанк открыт для молодых специалистов. Так, за 2016 год в Бурятское отделение Сбербанка принято на работу 190 молодых людей. На сегодняшний день в отделениях Сбербанка Бурятии трудятся более 500 сотрудников в возрасте до 30 лет, что составляет 40% от общего количества работников банка.
 
31
августа
2016
 10 игровых автоматов было обнаружено в жилом доме на ул.Розы Люксембург в Иркутске
Следователи СКР совместно с полицейскими провели обыск помещения в д. 11 на улице Розы Люксембург.
 
31
августа
2016
 Долг муниципалитетов перед предпринимателями Иркутской области составляет более 180 миллионов рублей
30 августа состоялось очередное заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Иркутской области. На заседании присутствовли заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко, общественные организации, представляющие интересы предпринимателей, представители органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, а также представители средств массовой информации.
 
31
августа
2016
 ЦБ расчистит рынок от недействующих кредитных бюро
ЦБ нашел новый сегмент для расчистки. Регулятор стал активно выводить с рынка бюро кредитных историй неработающих игроков. От этого выиграют и заемщики, и участники рынка, считают эксперты. На...
 
31
августа
2016
 С 1 сентября начинают действовать новые нормы расчета собственных средств профучастников рынка ценных бумаг
1 сентября вступают в силу сразу несколько нормативных документов ЦБ, касающихся отчетности профучастников рынка ценных бумаг. Они не будут касаться только профучастников, являющихся кредитными...
 
31
августа
2016
 Цена на водку наэлектризовалась. Ее минимальная стоимость в рознице может вырасти до 197 руб. за пол-литра
Минфин, с этого года ответственный за государственную политику в сфере производства и оборота алкоголя, второй раз за год предлагает пересмотреть минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, подняв ее...
 
31
августа
2016
 За несвоевременный ответ на обращение гражданина чиновник Иркутской области заплатил штраф в размере 5 тыс. рублей
Прокуратура провела плановую проверку соблюдения администрацией Нижнеилимского муниципального района законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
 
31
августа
2016
 Российские продукты продвинут в Китай. Одна из крупнейших в Китае технологических компаний LeEco займется импортом российской еды
Как стало известно "Ъ", Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) и одна из крупнейших в Китае технологических компаний LeEco займутся продвижением в эту страну продуктов питания российского производства. Проект получил название LeLive, китайский партнер предоставит свои ресурсы для рекламы и дистрибуции российских товаров, а ФРДВ будет содействовать их поставкам. При этом фонд намерен инвестировать в создание соответствующих производств продуктов питания на Дальнем Востоке.
 
31
августа
2016
 Россияне стремительно беднеют
По последним данным регулярного исследования благосостояния граждан компании IPSOS Comcon, "россияне стремительно беднеют". Опросы, проводимые в городах с населением более 100 тыс....
 
31
августа
2016
 En+ Group и Правительство Иркутской области подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
Правительство Иркутской области и ведущая российская индустриальная группа En+ подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Компания запланировала направить до конца 2016 года более 300 млн рублей на социальные мероприятия в регионе.Свои подписи на документе поставили Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и генеральный директор En+ Group Максим Соков. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
 
31
августа
2016
 Пенсии – в акции. ЦБ разрешил НПФ активнее инвестировать в фондовый рынок
Банк России изменил требования к инвестированию пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами. Предусматривается сокращение с 40% до 25% доли вложений в банковские депозиты в портфеле. Также регулятор разрешает вкладывать средства в акции не только «голубых фишек», но и высокотехнологичных и инновационных предприятий. Как нововведения отразятся на рынке? С таким вопросом SIA.RU обратился к экспертам.
 
31
августа
2016
 Великое озеро великой страны. Байкалу подготовили самую глубокую программу
Как стало известно "Ъ", сегодня на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам будет рассмотрен проект "Байкал: великое озеро великой страны". Цель наработок, представленных "Деловой Россией" совместно с аппаратом Белого дома и Аналитическим центром при правительстве,-- объединить все действующие программы по Байкалу с целью "эколого ориентированного экономического развития территории". Эксперты отмечают, что перед запуском нового проекта хорошо бы оценить причины провала предыдущих инициатив по развитию региона -- в том числе неудачного создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа.
 
31
августа
2016
 Повторно санировать "Траст" может Альфа-банк
По данным "Ъ", статус оздоровителя "Траста" "Открытие" с высокой долей вероятности может уступить Альфа-банку.
 
31
августа
2016
 Приставы эвакуировали автомобиль братчанки за долг по банковскому кредиту
Судебные приставы Падунского отдела судебных приставов г. Братска УФССП по Иркутской области арестовали автомобиль должницы, в то время как она наблюдала процедуру из окна своего дома.
 
31
августа
2016
 ТОП-10 регионов, где действуют криминальные автоюристы
РСА составил список 10 регионов, где активно действуют криминальные автористы. В пяти регионах Российской Федерации средняя выплата в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) в январе-июне 2016 года превысила 100 тыс. рублей, а уровень выплат достигает 170%. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
 
31
августа
2016
 В Иркутске дороги ремонтируют ночью
В Иркутске ведутся масштабные дорожные работы, при этом большая часть работ для удобства горожан проводится ночью. Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, ремонтные работы автомобильных дорог в областном центре проводятся на 72 запланированных объектах, в том числе на улицах Старокузьмихинская, Гоголя, Академическая, Захарова, Рабочего Штаба, Розы Люксембург, Ширямова, а также на отдельных участках тротуаров.
 
31
августа
2016
 «Востсибтранспроект» выплатил более 11,6 млн рублей удерживаемых зарплат благодаря вмешательству прокуратуры
Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска проверила своевременность выплаты заработной платы сотрудникам закрытого акционерного общества «Востсибтранспроект».
 
31
августа
2016
 Мексика застраховалась на $1 млрд от падения цен на нефть
Проблему с перепадами цен на нефть каждый производитель решает по-своему. Мексика в очередной раз пошла по современному пути и застраховалась от падения цены на черное золото в 2017 году.
 
31
августа
2016
 Предприятия Ольхонского района обязали получить лицензии на сбор и транспортировку отходов
Прокуратура Ольхонского района пресекла нарушения законодательства в сфере обращения с отходами.
 
31
августа
2016
 В Госдуме просят Банк России снизить ключевую ставку до 8,5%. Пойдет ли на это ЦБ?
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором...
 
31
августа
2016
 Промсвязьбанк представил новый вклад «Максимум возможностей – Безлимитный»
Промсвязьбанк запускает новый вклад для физических лиц «Максимум возможностей – Безлимитный».
 
31
августа
2016
 19 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната решено перевести в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей
Накануне, 30 августа 2016 года, 19 детей из Черемховского психоневрологического интерната, в связи с приостановкой деятельности учреждения на один месяц, переведены в Саянский детский дом-интернат...
 
31
августа
2016
 «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» успешно стартовал в Тайшете
Второй год компания РУСАЛ в городах своего присутствия проводит фестиваль отечественного кино. 27 августа семейный праздник стартовал в Тайшете и стал настоящим городским событием. Бесплатные кинопоказы посетили около 1,5 тысяч жителей Тайшета и района.
 
31
августа
2016
 Оплатить покупки можно браслетом
С 30 августа 2016 года клиентам Альфа-Банка доступны браслеты с технологией бесконтактных платежей при оформлении молодежной карты «Next». Если у клиента уже есть эта...
 
31
августа
2016
 Закладывают все. На 60% вырос за последние полтора-два года объем средств, выданных россиянам ломбардами
На 60% вырос за последние полтора-два года объем средств, выданных россиянам ломбардами, сообщили "Российской газете" в Национальной ассоциации ломбардов. Количество клиентов...
 
31
августа
2016
 В 2016 году состоится новый антирекорд по объему разведанной нефти
Падение цен на нефть и сокращение инвестиций в геологоразведку может стать причиной того, что в 2016 году состоится новый антирекорд по объему разведанной нефти. При этом Россия и ряд стран ОПЕК в...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании