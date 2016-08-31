Крупнейшая сделка по хеджированию золота реализована в Сбербанке

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Крупнейшая сделка по хеджированию золота реализована в Сбербанке31 августа 2016
Читинское отделение Сбербанка заключило сделку по хеджированию цены на продажу золота в размере 400 кг на сумму свыше 1 млрд рублей. Всего с начала года было заключено четыре крупных сделки данного вида.
– Сделки хеджирования подразумевают страхование клиента от неблагоприятного изменения стоимости золота. Возможно заключение сделок в рамках стратегий «Форвард», «Опцион» или «Коллар», – рассказывает начальник сектора глобальных рынков Петр Вайвод. – Например, в рамках стратегии «Форвард» клиент точно знает, по какому курсу он продаст золото в конкретные даты, независимо от того, какая сложится рыночная цена на момент продажи очередной партии. Стратегия «Коллар» работает так: пока цена находится в установленном по сделке коридоре, купля/продажа золота происходит по цене рынка. Как только цена выходит из коридора, продажа проходит по одному из двух граничных курсов.
В настоящий момент с помощью хеджирования можно застраховать от рисков колебаний не только цены на золото, но и на другие металлы, валюты, нефть/нефтепродукты, агрокультуры. Инструменты «Форвард» и «Коллар» предоставляются бесплатно.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.