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Крупнейшая сделка по хеджированию золота реализована в Сбербанке

Читинское отделение Сбербанка заключило сделку по хеджированию цены на продажу золота в размере 400 кг на сумму свыше 1 млрд рублей. Всего с начала года было заключено четыре крупных сделки данного вида.

– Сделки хеджирования подразумевают страхование клиента от неблагоприятного изменения стоимости золота. Возможно заключение сделок в рамках стратегий «Форвард», «Опцион» или «Коллар», – рассказывает начальник сектора глобальных рынков Петр Вайвод. – Например, в рамках стратегии «Форвард» клиент точно знает, по какому курсу он продаст золото в конкретные даты, независимо от того, какая сложится рыночная цена на момент продажи очередной партии. Стратегия «Коллар» работает так: пока цена находится в установленном по сделке коридоре, купля/продажа золота происходит по цене рынка. Как только цена выходит из коридора, продажа проходит по одному из двух граничных курсов.

В настоящий момент с помощью хеджирования можно застраховать от рисков колебаний не только цены на золото, но и на другие металлы, валюты, нефть/нефтепродукты, агрокультуры. Инструменты «Форвард» и «Коллар» предоставляются бесплатно.